USA käsib Anthropicul välismaalased parimatest AI mudelitest eemal hoida

Anthropic peatas Fable 5 ja Mythos 5 kasutuse kogu maailmas pärast USA valitsuse korraldust, mis nõudis ligipääsu sulgemist välisriigi kodanikele, kirjutab Bleeping Computer.

Anthropic sai valitsuselt direktiivi 12. juunil kell 17.21 Ameerika idaaja järgi ning teatas, et korraldus põhines riikliku julgeoleku kaalutlustel. Ettevõtte sõnul hõlmab keeld välisriigi kodanikke nii Ameerika Ühendriikides kui ka väljaspool, sealhulgas Anthropicu enda välismaalastest töötajaid.

Ettevõte ütles, et korralduse tulemusel tuli mõlemad mudelid kõigile klientidele välja lülitada. Kõik teised Anthropicu mudelid, sealhulgas Claude Opus 4.8, jäid mõjutamata.

Fable 5 jõudis avalikkuseni äsja

Fable 5 kasutuselevõtt algas 9. juunil ning mudel oli Pro, Maxi ja Enterprise'i klientidele tasuta kättesaadav kuni 22. juunini. Nüüd on see aga kõigile kasutajatele maas.

Fable 5 on Mythos 5 turvafunktsioonidega versioon. Mõlemad tuginevad samale alusmudelile, kuid Fable lisab kaitsekihid.

Fable suunab või blokeerib tundlikke küberturbe, bioloogia ja keemia päringuid. Piiranguteta Mythos 5 on mõeldud vaid kontrollitud valitsuse küberkaitsjatele ja teaduspartneritele.

Anthropic teatas arendajatele, et uued sessioonid lähevad kasutaja vaikemudelile või Opus 4.8-le, olemasolevad Fable 5 sessioonid lõpevad veaga ning platvormi päringud Fable 5-le ei tööta enam. Integreerijatel soovitati liikuda teistele mudelitele.

As a result of a US government directive, we are suspending access to Claude Fable 5 for all users. You can continue to use all other Claude models.



Here’s what this means for you:



Across Claude products, new sessions will run on your selected default model or Opus 4.8, and… https://t.co/YJTiDotS2v — ClaudeDevs (@ClaudeDevs) June 13, 2026

Ettevõtte ja valitsuse vaidlus

Anthropic väitis, et valitsuse hinnang tugineb võimalikule piiratud jailbreak'ile, mille kohta esitati seni vaid suuline teave. Ettevõtte sõnul vaadati demonstratsioon üle ning leiti ainult väikesed, juba teada olnud vead.

Anthropic lisas, et on korraldusega õiguslikult kooskõlas, kuid ei nõustu, et selline leid peaks tooma kaasa kaubandusliku mudeli tagasikutsumise. Ettevõtte hinnangul võiks sama standard peatada kõik uued mudeliväljaanded kogu sektoris.

Mis saab edasi?

Anthropic ütles, et püüab ligipääsu taastada ja lubas täiendavaid üksikasju avaldada 24 tunni jooksul. Ettevõtte hinnangul on tegemist arusaamatusega.

Ühendkuningriigi tehisintellekti ja veebiohutuse minister Kanishka Narayan ütles, et paus mõjutas kliente nii Ameerika Ühendriikides kui ka Suurbritannias ning tõi esile tehnoloogilise suveräänsuse teema. Ta viitas ka valitsuse 1,1 miljardi naelsterlingi suurusele tehisintellekti kiibiinvesteeringule.