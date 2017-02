Mida teha virtuaalreaalsuses? Ekspert annab nõu

Oleme virtuaalreaalsuses töötavatest rakendustest juba mõnedest kirjutanud - VR-maalimisest ja VR-trennimasinast. Nüüd annab Tele2 ekspert nõu, mida veel saab selles tehismaailmas põnevat ette võtta ja mis äppe leidub. Muidugi peab endale enne soetama ka virtuaalprillid. Neid on olemas lihtsatest mõnekümne-eurostest, kuhu saab mobiili panna pilti näitama kuni tõsiste spetsiaalkomplektideni, mis sujuva oma ekraaniga ning kätte käivate juhtpultidega.

Tele2 tootedirektor Katrin Aron teeb ülevaate parimatest praegu saadaolevatest mängudest ja rakendustest, mida soodsate Samsung Gear VR ja Google Cardboard virtuaalreaalsusprillidega kogeda. Need on sellised prillid, kus ekraani osa täidab spetsiaalsesse silme ette käivasse satlise pandud mobiiltelefon.

Mobiilne VR tähendabki 3D virtuaalreaalsusprille, kuhu sisse käib mobiiltelefon. „Näiteks on saadaval 15 eurot maksev hästi lihtne Google Cardboard ja 50-eurone ning keerulisem Samsung Gear VR. Spetsiaalsete virtuaalreaalsusseadmetega nagu Oculus Rift mobiilse lahenduse kasutuskogemust veel päris võrrelda ei kannata, aga saab maitse suhu. Huvitava näitena saab juba lähiajal ka Tallinna virtuaalreaalsusgiidi teenuseid kasutada,” rääkis Aron.

„Enne kui sukeldud VR-i maailma, siis ole valmis täiesti teistmoodi kogemuseks, kus sa tunnetad ennast ja ümbritsevat keskkonda hoopis teisiti,“ lisas Aron.

VR-kogemused virtuaalreaalsuses

Kuna VR-kogemused on pigem filmid, siis kasutamiseks eraldi pulti vaja pole. Need toimivad nii Gear VR kui Google Cardboardiga.

Within – korralikult viimistletud 360-kraadi dokumentaalfilmid. Näiteks Sundance festivalil esitletud „Notes on Blindness“ ja „The Click Effect“, mis räägib veealusest maailmast ja delfiinide elust.

EuroSport VR , Redbull VR – võrdlemisi suur valik 3D virtuaalreaalsus-spordivideosid. Paned prillid pähe ja näed, mida kogeb kiirlaskuja või trikilennuki piloot.

VR Noir – interaktiivne krimka, mis paneb vaataja detektiivi rolli. Mängija peab jälgima, langetama otsuseid ja lahendama mõistatusi.

TallinnVR – värske kogemus kodumaistelt tegijatelt! Virtuaalse giidi juhatamisel saab külastada erinevaid Tallinna vanalinna paiku (nt Raekoja plats, Meistrite hoov jne). Ise saab valida kohti ja 360 kraadi ringi vaadata. Kodus on hetkel võimalik proovida vaid Oculus Rifti ja HTC Vive versioone, GearVR kogemus ootab huvilisi peatselt Tallinna turismiinfokeskuses.

VR mängud

Katrin Aroni sõnul vajab enamik Samsung Gear VR mänge telefoniga ühilduvat Bluetooth pulti (gamepad’i). „Gear VR küljel on juhtimisnupud, aga puldiga on kasutamine kordades mugavam,” mainib ta.

Skylight – taktikamängus oled sina kosmoselaeva komandör ning juhid vaenlaste vastu vägesid. Kasutamiseks Gear VR-ga, demo tasuta, täisversioon maksab 4,65 eurot. Kosmoselahinguid saab pidada ka teistes küllalt kobedates VR-mängudes

EVE: Gunjack ja End Space.

Land's End – rahustava mõjuga sujuvalt kujundatud mõistatamismäng, millele andsid kõrge hinde nii Cnet kui The Verge. Kasutamiseks Gear VR-ga, täisversioon maksab 5,99 eurot.

Herobound: First Steps – suhteliselt lühike, aga hea seiklusmäng. Nagu ikka, tuleb iidses templis lahendada mõistatusi, võidelda kollidega ja leida varandus. Töötab Gear VR-ga ja on tasuta. Esialgsele versioonile on ilmunud ka järg.

Wands – laheda välimusega fantaasiamäng, mille tegevus toimub 1880ndate Londonis. Töötab Gear VR-ga ja võimaldab üle interneti rohkem mängijaid.