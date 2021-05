TEST: mida teevad juhtmevabad kõrvaklapid A6L, mis maksavad võileivahinna?

Klapipaari saab võileivahinnaga, laadimiskapsel pealekauba. Olematu hinnaga ning üks-ühele Redmi klappe meenutavad A6L klapid maksavad praegu Gearbestis 7,53 eurot ja Aliexpressis 5,66 eurot. Rahasumma on üsnagi olematu juhtmevabade TWS ehk eraldi kuularitega stereoklappide kohta, mis laevad end laadimiskapslist. On need seda raha ikka väärt?

Praegusel hetkel võib-olla enam nii odavaid juhtmevabasid klappe ei ostaks, sest olles neid kümnete kaupa juba testinud, võib öelda, et ükski neist ei küüni suurte üle kõrva klappide tasemele, aga handsfreena, reisil olles või muudes hädavajalikes või mobiilsetes olukordades saaks neid kasutada küll. Pealegi – täpselt sama kujuga Redmi klapid, mis olid hiljuti testis, olid ju omas klassis üsna üllatavalt kvaliteetsed. Miks mitte siis uskuda, et A6L, mis imiteerib neid tuntud brändiklappe, on ka äkki juhuslikult hea kvaliteediga? Just juhuslikult, sest sellises viie-euroses hinnaklassis ongi heade klappide saamine suur loterii, kui sa neist varem midagi ei tea. Isegi paarikümne-eurosed võivad olla täiesti mõttetud. Aga eks me proovime Arvutimaailma laboris selle välja selgitada, millised neist esile kerkivad. Vaata ka näiteks seda suurt kõrvaklappide testi, mis sai hiljuti tehtud, kus on kuulatavamad tooted.

A6L klapid saabusid Hiinast kaua. Sinna sisse jääb ka tuntud Ever Giveni kaldasse jooksmine Suessi kanalis, aga ilmselt see tellimus polnud sellel laeval. Klapid olid Gearbestist tellitud juba 1. veebruaril ja saabusid alles mai keskel – seega olid teel kolm ja pool kuud. Vahepeal jõudis selle tellimuse juba ära unustada.

Mudelil on ühe erilisema omadusena kapsli sees väike LED ekraan, mis näitab akude laetust – abiks funktsioon, mis aitab õigel ajal juhtme taha lükata. Juhtmeks on tavaline microUSB kaablijupp, mille saab suvalise mobiililaadija või arvuti USB pordi taha pista.

Korpus on mänguasjalikult plastmassine ja kaas kergelt klobisev, mingit koostekvaliteedi tipptaset siin pole, aga ka ei midagi hullu. Täiesti tavalised odavad klapid.

Esialgu ehk ajab segadusse see, et LED tuluke näitab kaht nulli ja siis veel mingeid arusaamatuid tähti LA (või LR) jm. Juhendis LED-i tähtede kohta selgitusi ei jagata. Samuti ilmub sinna alguses number 1 - kas 1% laetud? Igatahes klapid mängivad ilusti ja päris pikalt.

Küll aga selgub juhendist, et klappide puutetundliku pinnaga saab juhtida pea kõiki funktsioone, mida klappidelt tahta: kõnede vastuvõtmine-lõpetamine, muusika pausile panemine ja jätkamine, eelmise-järgmise loo peale hüppamine, isegi helivaljuse reguleerimine valjemaks-vaiksemaks on võimalik, viimase kõne uuesti valimine, kõnest keeldumine, virtuaalassistendi aktiveerimine, sisse-välja lülitamine.

Klappides on sisseloetud ingliskeelne kerge hiina aktsendiga mahe lapse- või tüdrukuhääl, mis annab teada aku olekust, sisse- ja väljalülitamisest ning juhendi järgi jagab see hääl aeg-ajalt ka soovitusi (siiani pole seda ette tulnud).

Klapid saab paaritada korraga kahe seadmega, mis on samuti tavaliselt pigem mõne kallima seadme funktsioonides, niisamuti nagu virtuaalassistendi tugi või helivaljuse klappidest reguleerimine on juba sellised tõsisemate klappide lisad.

Muusikat mängivad A6L klapid väidetavalt ühe laadimisega 3 tundi, kapsel annab veel 2,5 korda täis laadimist lisaks. Ooteaeg on 80 tundi. Kui tavaliselt on see number, mis paneb õlgu kehitama, siis nende klappidega ongi nii, et kui ei kasuta, tühjenevad paari päevaga. Põhjus võib olla selles, et klapid ise välja ei lülitu kapslis. Näiteks kui kuulasid muusikat ja paned kuularid kapslisse tagasi, siis mobiilikõnet vastu võttes midagi mobiilist ei kuule - kapslis olevad kuularid hoopis lasevad omaette mobiiliheli. Kui mõlemal klapil pikalt näppu hoida, siis lülitavad need siiski lõpuks välja.

Laadimine väga kaua aega ei võta – 1 tund kuularitel ja 2 tundi kapslil endal.

Kuularid ühenduvad telefoniga otse, seega pole üht nii-öelda põhiklappi, mis jagab signaali edasi teisele klapile. Vajadusel saab kasutada üht kuularit üksinda handsfree´na, seega võib ühe kõrvaga kasutusaega kahekordistada, vahetades tühjaks saades ühe kuulari teise vastu teises kõrvas kasutades.

Korpus on niiskuskindel, mitte veekindel – kannatab kergemat higistamist ja pritsmeid, näiteks vihmasabinaid.

Klapid istuvad kõrva üsna hästi, kaasas on ka kolmes mõõdus silikoon-otsikud sobitamiseks kõrva kujuga. Hüpates üles-alla ja joostes niisama lihtsalt välja ei tule. Kõrva pannes tuleb veidi keerata, justnagu kruvina kõrvaauku. Kuna need istuvad üsna kindlalt, siis summutavad natuke ka füüsiliselt ümbruse helisid. Elektroonilist mürasummutust muidugi selle raha eest ei saa.

Nuppudega klappide juhtimiseks tuleb väike juhtimise funktsioonide tabel pähe õppida. Nupud pole siiski puutetundlikud, vaid neid peab väikese klõpsuga kõrvas vajutama. Kiirelt kaks klõpsu tehes on see natuke ebamugav, sest võib minna ainult üks klõps ja siis jääb muusika pausile.

Kümme meetrit on tehnilistes andmetes märgitud leviulatuseks, aga see on tavaline Bluetoothi ühenduskaugus. Tubastes tingimustes teise tuppa viie meetri kaugusele minnes muutub heli läbi seina levides juba katkendlikuks. Pisikesed klapid leviulatusega ei hiilga, aga arvuti või telefoni läheduses samas ruumis, isegi suuremas elutoas saab hakkama.

Nüüd aga kõige tähtsama – helikvaliteedi juurde

Basse justnagu on, aga need on tuhmivõitu ja nõrgad. Kõrgemaid sagedusi esitab üsna selgelt, üldine helipilt on ehk isegi teatud muusikastiilidega üsna normaalne ning keskmise kvaliteediga, aga miskit oleks nagu puudu ka. Samas – igapäevaseks kulgemiseks, kui pole plaanis just muusikat põhjalikumalt nautima hakata, käivad küll. Puudu on teravust ja täpsust, näiteks trummipulgad kõlavad kohati nagu vastu tühja topsi tagumine, mitte ei osta maheda tümpsuna.

Kõnekvaliteet mobiiliga helistades pole just väga puhas ja selge, aga kõned saab peetud, nii et teistele oled sina arusaadav ja sina kuuled teisi ka. Kõne on kumedavõitu ja kostab veidi nagu vati seest. Mõne video- või audioblogi helisalvestuseks on see pigem kehvavõitu.

Osta või mitte?

Kui nüüd tahta tõeliselt head elukvaliteeti, siis muusikagurmaanile jääb asi lahjaks. Kui aga otsid trenniks, bussisõiduks või handsfree´ks sobilikke klappe, siis mida ikka tahta sellistest ühekohalise hinnaklassi klappidest? Selle raha eest on klappe üsnagi piisavalt. Ja pole suurt majanduslikku kahju, kui juhtuvad ära kaduma. Kuid tasub siiski oma asju hoolega hoida ja mitte loodust reostada.

PLUSSID

+ klappide pealt saab nupuga juhtida peaaegu kõike

+ üliodavad

+ kapslil on aku laetuse indikaator

MIINUSED

- helikvaliteedile ei maksa väga kõrgeid ootusi seada

- juhtimisnupp pole puutetundilk, vaid füüsiline, vajab vajutamist

- funktsioonidest teadustav naishääl on halva kvaliteediga

TEHNILISED ANDMED

TWS ehk juhtmevabad kapsliga stereokõrvaklapid A6L

Hind: Gearbestis 7,53 eurot ja Aliexpressis 5,66 eurot

Bluetooth: v 5.0

Laadimisaeg: kuularitel 1, kapslil 2 tundi

Ooteaeg: 80 tundi (kui klapid sees)

Muusika kuulamisaeg: ühe laadimisega ca 3 tundi

Kõneaeg mobiiliga: ühe laadimisega ca 4 tundi

Kuulari aku: Li-Po 45 mAh

Kapsli aku: Li-Po 280 mAh

Heliülekande standardid: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Komplektis: microUSB kaabel, ingliskeelne kasutusjuhend, 4 lisaotsikut

Ühe kuulari kaal: 3,8 grammi