VIDEO JA PILDID: CES 2020 on läbi. Mida uut teada saime?

CES lõppes eile ja selle aja jooksul pommitati meid paljude erinevate uudistega tehnoloogiavaldkonnast. Tõmbame nüüd joone alla.

Kohati ei erine enam tehnoloogiamess automessist, sest kohal on a suuremad autotootjad oma kontseptsioon- ja pärismudelitega. Kuna teema on laiem, siis saab esitleda ka õhutaksosid ja droonliikureid, isejuhtivaid masinaid ja kõike, millel protsessor sees.

Kohal oli üle 4500 tehnoloogiafirma, sealhulgas 1200 idufirmat. Põhiteemadeks nii värskemad kui ka juba vanad kulunud märksõnad: 5G, AI, isejuhtivad autod, digitervis, 8K, VR jne. CES 2020 toimus, nagu traditsiooniks saanud USAs Las Vegases.

Kokku osales umbes 175 000 inimest 160 riigist, toimus 250 konverentsi. Ürituse majanduslikku mõju hinnatakse 283,3 miljonile dollarile.

Läbi ajaloo on maailmas esimest korda nähtud just CES-il selliseid tehnoloogiaimesid nagu VCR, CD, HDTV, satelliitraadio, 3D printer.

Vision-S: kas Sony hakkab tõesti autotootjaks?



Ehkki ülalolevas isutekitamisvideos oleks näha nagu täiesti sõitev elektriauto, on tegelikult Sony eesmärgiks selle kontseptsioonliikuriga tutvustada hoopis oma multimeediatehnoloogiaid. CES-il seisis auto paigal ja demonstreeris Sony uut 360 Reality Audio ruumilist helitehnoloogiat, kus loojad saavad heliallikad täpselt enda ümber sfääri sees ära paigutada ning kuulajad kuulevad heliallikaid täpselt sellest suunast, kust peab.

OnePlus esitles oma esimest kontseptsioontelefoni OnePlus Concept One



OnePlus ei rääkinud oma suurima uudise juures jõudlusest ega kaameratest, vaid näitas uue nutitelefoni kontseptsiooni. Sellest kirjutasime pikemalt siin. Põhiuudiseks oli mujalt valdkondadest teada luksuslik elektrokroomne klaas, mis muutub elektri toimel läbipaistmatuks. Selle taha varjatakse tagakaamerad ning vajadusel kasutatakse klaasi ka päikese käes polariseeriva filtrina.

Segway pani tugitooli Segway peale



Ülaloleval videol ütleb tehnoloogiaajakirjanik, et istmega Segwayga harjumiseks kulus paar minutit. Inimesed on mugavad, kes enam 20ndatel viitsib kaherattalisel seista, et vilkas liikluses liigelda? Istudes saab kohale nagu võtaks kaasa vaid mugava autoistme, jättes mitu tonni kaaluva kesta koju, mida pole niikuinii kuhugi parkida. Seda S-Podi siiski trepist üles kontorisse ei hiiva, sest see kaalub 150 kg, kuid parkimiseks on kindlasti ruumi rohkem. meie kliimas oleks kindlasti vaja ka klaasist pealpoolset kuplit, et vihma krae vahele ei kallaks ja mööduvad autod pori sülle ei viskaks.

Lähemalt kirjutasime S-Podist siin.

Värske toit kapist välja

Midagi sellist oleme me juba näinud - väiksemas versioonis, kodumaiste idufirmade nimesid nimetamata. LG, kus muidu toodetakse külmkappe ja pesumasinaid, näitas CES-il ka sellist kappi, kuhu saame panna oma maitserohelise ja muu värske kraami kasvama. Põllumaa kitsikus aina suureneb, las inimesed kasvatavad oma rohelise ise paneelika köögi külmkapikõrvases nutiaia kapis. Lähemalt kirjutasime siin.

LG pole siiski ainuke nutiaia tootja, Samsungil on sarnane külmik lisasahtlitega kasvavatele taimedele nimega Planta.

Samsungi SSD näitab sisu vaid õige sõrmejälje peale

Kuidas turvata oma kaasaskantavat kõvaketast? Parooliga? tabalukuga? Moodne vahend on sõrmejälg. Lähemalt kirjutasime Samsungi uuest SSD kettast siin.

VR, AR ja muud "Realityd"

Mõistagi ei möödu CES juba aastaid ilma ohtrate virtuaalprillistendideta. Siin on näha 360 kraadi VR, mis keerutab sind istmes just sellisesse asendisse, nagu prillidest näed. Kui tahad, ripu pea alaspidi. Koju seda ilmselt ei ostaks, aga varsti leidub selliseid istmeid sulle lähimas VR arvutisalongis, kus neid tunnitasu eest katsetada.

Royole riputas painduvad ekraanid puu otsa

Tundub, et suured uudised on volditavate-painutatavate ekraanidega selleks korraks möödas - üleeelmine aasta esitles Royole esimesena oma painduvat tahveltelefoni, siis alles tulid Samsung ja Huawei. Sel aastal riputas pisifirma need lihtsalt puu otsa, sest kõigil juba on. LG on juba teist aastat näidanud laua sisse rulli keritavat nutitelerit, sel aastal esitlesid Lenovo ja Intel kokkuvolditava ekraaniga tahvelsülerit.

Hobuserauakujuline ekraan Intelilt

Jõudsimegi painduvate ekraanide suuremate tükkide juurde - Intelil valmis kontseptsioon painutatava ekraaniga sülerist, kus ekraan ulatub üle kahe külje. Sellist lahendust kavatseb protsessoritootja pakkuda sülearvutitootjatele ja oma nime all turule ei tüki. Kirjutasime sellest siin.

Mercedese auto otse Pandoralt



Nagu öeldud, olid ka e-valkonnas tegijamad autotootjad kohal. Mercedes esitles "Avatari" filmist inspireeritud kontseptsioonautot, millesse sai ka sisse istuda. Kuju muutev ja visuaalselt "Avatari" stiili jälgiv masin niipea veel tänavatele ei tule ja pole saadav ka Pandoral, kus teatavasti pärismaalased ratsutasid draakonite ja hobuselaadsete olendite seljas.

Hyundai "lendav takso"



Lendav Bolt? Siiski mitte, sest Hyndai on löönud käed Bolti konkurendi Uberiga, et välja arendada samasugune sõidujagamine, kuid õhus. Lendav takso on nagu hiiglaslik droon ja kontseptsioonvideo põhjal võiks ringi tiirutada juba aastal 2030. CES-il oli peaaegu elusuuruses prototüüp juba olemas, küll mittelendav.

Samsung Sero - Instasõprade teler

Samsung esitles CES-il nii villade köögiroboteid kui nutika auto lahendusi, kuid kõige lähem asi, mis meie kodudesse võib jõuda, on Samsungi Sero nutiteler. Selle suurim innovatsioon on võimalus ekraan püstipidi tõsta, sest suunamudijad ja sotsiaalmeedia staarid kipuvad tihti mobiilivideoid püstipidi tegema, et need mobiilis kogu ekraani kataks ja ka Instagrami suured videod on püstipidi formaadis, rääkimata Tiktokist. Seega - selleks, et pilt oleks teleril samuti kogu ekraani ulatuses, saab Samsung Sero püstipidi keerata.

Vaata ka CES 2020 ringvaatevideot, mille on teinud CES-i korraldav Consumer Technology Association™ (CTA):



Pildid ja videod: tootjad ja CTA

