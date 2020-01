Recycle Bin´i päev: 31. jaanuaril asutakse Eestis taas digitaalset prügi hävitama

Bitte taaskasutusse ei suunata, kuid mõistlik on bittide alt vabanev salvestuspind taas kasutusse võtta juba uute bittide jaoks. Sellepärast toimubki taas 31. jaanuaril Eestis digitaalne koristuspäev, millal ettevõtted, asutused ja tuhanded inimesed asuvad oma nutiseadmeid ja IT-süsteeme vabastama seda koormavast digiprügist. Digikoristuspäevaga saavad liituda kõik huvilised.

"Jaanuari viimasel päeval kutsub Telia taas kõiki ettevõtteid, asutusi, organisatsioone ja eraisikuid osalema digitaalsel koristuspäeval, mille eesmärk on teha korda oma digielu ning kustutada erinevatest seadmetest kogu mittevajalik info, mis on ajaga muutunud digitaalseks prügiks ja müraks," ütles Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Tarmo Kärsna.

Kõik inimesed ja organisatsioonid, kes soovivad digikoristuspäeva algatuses kaasa lüüa, saavad end kirja panna veebilehel koristuspaev.digitark.ee. "Julgustan kõiki huvilisi endast märku andma, sest mida rohkem on osalejaid, seda suurema hulga digiprügi suudame üheskoos kustutada," lisas Kärsna, kelle sõnul saab registreerimislehel ka märku anda, millises mahus iga osaleja digiprügi kustutab.

Tänavusel digikoristuspäeval osalevad mitmed tuntud ettevõtted, organisatsioonid ja asutused nagu Maailmakoristuspäev, Eesti Energia, Statistikaamet, Päästeamet, Maanteeamet, Tartu Ülikool, TalTech, SEB, Arvamusfestival, Elektrilevi, Tartu Ülikooli Tudengipäevad, Eesti Haridustöötajate Liit, Mobi Lab, Telia Eesti ja paljud teised.

Eesti Energia digitaalse töökoha teenuse omanik Nikita Skitsko tõdes, et digitaalne koristuspäev on suurepärane võimalus kord aastas oma digimaailm üle vaadata ja korrastada. „Kiire tempo juures on korrastamise jaoks keeruline aega leida ning seetõttu on ilmselt meil kõigil vanu asju, mis segavad igapäevatööd. Meil on hea meel, et Telia eestvedamisel on selline algatus loodud, mis suunab ka digiprügi eest hoolt kandma,“ sõnas Skitsko.

Digitaalsel koristuspäeval on ka väga selge ja reaalne kasu, sest digiprügi kustutamine vabastab nutiseadmete salvestusruumi, muudab seadmed kiiremaks ning hoiab selle tulemusena kokku väärtuslikku aega. Teisalt aitab kasutuna seisva digisisu kustutamine vähendada otseselt CO2-jalajälge. Näiteks on välja arvutatud, et iga päev kulub miljardite rämpskirjade kohaletoimetamiseks sama suur hulk energiat, kui kahel miljonil Ameerika kodul ning see toodab sama palju kasvuhoonegaase kui 3 miljonit autot.

Näiteks Telia töötajad saavad 31. jaanuaril pühendada endale sobiva osa tööpäevast oma arvutites ja telefonides olevate failide, e-kirjade ja kontaktide korrastamiseks.

Esimene üle-eestiline digikoristuspäev toimus 2019. aasta jaanuaris, mil ettevõtmise käigus kustutati hinnanguliselt ühe petabaidi ehk miljon gigabaidi ulatuses digitaalset prügi. Lifewire.com artikli kohaselt on see hinnanguliselt 1,5 miljoni CD-plaadi jagu digitaalset infot. Või siis umbes sama maht, mis kuluks igapäevaselt enam kui 4000 digitaalse foto salvestamiseks terve inimese eluaja jooksul.

Soovitusi ja nippe selleks, kuidas oma seadmeid hooldada ning digiprügist vabastada, leiab Digitarga tehnoloogiablogist, vaata ka Digitarga saadet digikoristuspäeva teemal: