Need on maailma parimad telefonid

EISA avaldab igal aastal oma valiku maailma parimatest toodetest, üks olulistest kategooriatest on ka mobiilid. Hooaja 2019-2020 parimad mudelid ongi nüüd selgunud. Üllatusi siiski väga palju ei olnud.

Parim nutitelefon 2019-2020 on Huawei P30 Pro. Iseenesest pole see üllatav, sest Huawei tippmudel sai parima mobiilikaamera tiitli, kui välja tuli ja pakub ülihead tundlikkust hämaras, samuti on kaamerasüsteemiga võimalik saavutada kuni 50-kordne suurendus.

Kõige tehnoloogiliselt arenenum telefon 2019-2020 on Oneplus 7 Pro. Sellest telefonist kirjutame kohe lähemalt, sest Oneplus oli meil just testis.

Parim, mida oma raha eest saad 2019-2020 on Xiaomi Redmi Note 7. 48 MP kaameraga soodustelefon on täis pikitud tipptelefonide tehnoloogiaid, mille saab kätte hea hinnaga. need on parimad kulutatud eurod, mida selle telefoni eest makstes teed.

Parim elustiilitelefon 2019-2020 on Honor 20 Pro. telefoni esitlusel läks halvasti - just mõned päevad varem oli USA lisanud Huawei ja selle sõsarbrändi Honori kaubanduspiirangute nimekirja, kuid mobiil ise muidugi on noortepärane ja teeb sellest hoolimata häid pilte ning näeb väga hea välja. Seda me just testisime ka.