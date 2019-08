Honor 20 Pro - kaua oodatud kaunikene

Kuigi Honori uute tippmudelite suur maailma esmaesitlus toimus Londonis juba 21. mail, varjutas seda mõned päevad varem USA presidendi Donald Trumpi poolt välja öeldud uudis: Huaweiga ei tohi USA firmad endam koostööd teha, mis tähendas, et teiste seas võib lõppeda tugi ka Androidi teenustele Google´ilt. Honori telefone ajakirjanikele kohe testida ei antud, see aeg saabus alles nüüd. Proovime meelde tuletada esmamulje ja juurde on lisatud lühike kasutuskogemus augusti alguspäevilt.

Honor 20 me juba testisime, Honor 20 pro puhul on erinevus ainult detailides, kuid mõni detail on päris oluline.

Näiteks tagakaamerate erinevus võib fotoentusiasti kallutada just Pro suunas: Honor 20 Pro pakub võimsa teleobjektiiviga kaamerat koos optilise stabiliseerijaga põhikaameraga ning laserteravustamisega, massiivset välkmälu on poole rohkem ja aku pisut suurem. Kiibistik on aga täpselt sama - Kirin 980. Põhikaamera ka - 48 MP sensoriga.

Muudatusi on natuke veel, aga ilmselt neid mitte keegi ise reaalselt ei märka. Näiteks pakub Honor 20 Pro 0,5 mm õhemat korpust, on samas 0,3 mm pikem ja 8 grammi raskem, kui Honor 20. Seda peab tõesti juveliirikaaluga juba täpsustama.

Kaamerad - ühed maailma parimatest

Niisiis, alustame kõige olulisemast - kaamerast. See sai telefoni väljatulekul mai lõpus kohe DxOMarki hinnangus maailma kõigi aegade edetabelis mobiilikaamerate tagakaamera klassis kolmanda koha. Edestasid vaid Samsung Galaxy S10 5G ja Huawei enda (Honor on teatavasti Huawei odavam sõsarbränd) tippmudel P30. praeguseks on uus liider Samsungi tippmudel Galaxy Note 10+ 5G.

Kaamera aga pole Honor 20 Pro´l selle võrra halvemaks läinud. Endiselt on tegemist tippklassi komplektiga nii tagaküljel (48 MP põhikaamera, millel optiline pildistabiliseerija, 16 MP lainurk, 2 MP makro ja lisaks 8 MP tele, mida Honor 20-l pole koos 3x optilise suurendusega).

Seegi kaamera teeb väga häid pilte hämaras, kuigi mitte nii häid kui Huawei Mate 20 Pro või Huawei P30. Siiski on tase võrreldes teiste tootjatega palju parem. Näiteks DxoMarki edetabelis kohe Honor 20 Pro järel tulev OnePlus 7 Pro, millega kõrvuti sai proovitud, ei anna kaugeltki nii head tulemust.

Telefoni teleobjektiiviga kaameraga saab lisaks 3x optilisele suurendusele lisada ka 5x digisuurenduse ja saavutada niimoodi Huawei P30-ga võrreldav (sellel on kuni 50x) ligi 30-kordne suurendus.

Nii nagu Huawei viimastel mudelitel, nii saab ka Honoril ekraanilt sujuvalt suurendust ja lainurka liugurist seada, märkamatult lülitatakse ümber vastavale tagakaamerale või optilisele/digitaalsele suurendusele:

Mitmekümnekordsed suurendused pole aga hea pildi tegemisel enam olulised. Kvaliteet on seal lõpus kehv, kuid telefoni kasutades selgus teleobjektiivi üks hea omadus. Näiteks linnas ringi liikudes või reisil saab seda kasutada binoklina. Ei näe teisel pool teed oleva restorani lahitolekuaegu või isegi menüüvalikut? Suurenda ja pildilt võid heal juhul isegi välja lugeda täiesti loetava teksti. Seega veel üks lisaomadus nutitelefonil olemas.

Siin mõned proovipildid: tänavalt ja öösel (palja silmaga peaaegu pimedana tunduv kasvuhoone, kuhu paistab kaugelt eemalt kumav tänavavalgus). Piltidel klõpsates näeb originaale.

Öövõtte puhul võib leida mobiile veel ühe lisavõimaluse kasutamiseks - öönägemisseadmena. kaamera näeb pimeduses oluliselt rohkem, kui inimsilm.

Kolm kaamerat on üsna kõrgel väljaulatuval platvormil telefoni tagaküljel. Kui kuhugi telefoni paned, jääb see toetuma kaameraplokile.

Esikaamera on paljude megapikslitega (32 MP) ja ekraani sisse tehtud augus. Kaamera auk on üsna väike (väidetavalt maailma väikseim - vaid 4,5 mm) ja nurgas olles varjab vähe ekraanipinda.

Turvalisus - sõrme ja näoga

Sõrmejäljelugeja asub seekord mitte tagaküljel ega mitte ka futuristlikult ekraani all, nagu teistel uuematel lipulaevadel kombeks, vaid sisselülitusnupu sees, mis on teada-tuntud Sony lahendus oma mõndede Xperia seeria telefonidega. See on väga mugav koht sõrmejäljelugejale ning mingit vajadust pole pingutada, et sõrmejälge saaks lugeda ekraanisisese lugejaga. Nupust reageerib lugeja kiirelt ja täpselt.

Lisaks on olemas ka näotuvastus, mis samuti töötab kiirelt ja täpselt.

Tarkvara - seni värske ja kiire

Telefonil on Android 9 Pie operatsioonisüsteem ja Magic UI 2.1 kasutajaliides. See viimane tundub veidi liigagi lihtne ja noortepärane, kuid töötab kärmelt ja mingeid olulisi puudusi pole.

Nii Androidi kui kasutajaliidese uuendused tulevad kaks korda kuus. Praegu tundub, et see esialgu jätkubki nii, kuid pole teada, mismoodi tulevikus USA kaubandussanktsioonid võivad sellele mõjuda. Honor saab igatahes Android Q uuenduse kindlasti, on tootja teada andnud.

Kiire riistvara

Kiibistik on Honor 20 Pro´l sama, kui Honor 20-l ja sellele pole eriti miskit ette heita. Kirin 980 pakub head jõudlust ning sisaldab ka riistvaralist tuge tehisintellekti neuroarvutusteks. Operatiivmälu on 8 GB ja välkmälu 256 GB.

Jõudlustestis (Geekbench 4) aga selgus üllatav tõsiasi, et Honor 20 on isegi õige pisut kiirem, kui Honor 20 Pro:

Arvutimaailma jõudlustest: Honor 20 (Android 9.0) - 9715 p

Honor 20 Pro (Android 9.0) - 9232 p

Vahe on küll väike, aga siiski.

Aku kestvuse osas pole samuti põhjust midagi ette heita - Honor saab hakkama keskmise aktiivsusega kasutades kuni kaks päeva, aktiivsemalt (näiteks reisil videoid vaadates ja muusikat kuulates) poolteist päeva. Juhtmevaba laadimine küll puudub, aga kiirlaadimine on olemas: 75% tunniga ja aku 100% täis pooleteise tunniga.

Kokkuvõtteks: Osta? Mitte?

Kui veel kuu aega tagasi oleks kõhklustega soovitanud Huawei ja Honori telefone, siis vähemalt praegu tundub selle brändi ost piisavalt turvaline. Tegemist on hea kaameraga telefoniga hea hinna ja hea jõudlusega, kõik töötab vähemalt seni ja kõik osapooled on lubanud, et järgmise põlvkonna Android Q uuendus tuleb ka. Mis kaugemas tulevikus saab, ei tea ilmselt keegi, kuid telefoni tootjapoolne "eluiga" on niigi ainult mõne aasta pikkuseks määratud, mis siis, et need mobiilid võivad kesta oluliselt kauem.

Telefon on ilus - nii ilus, et kahju on sellele lausa mingit kaitseümbrist peale panna. Honori tagakülg on spetsiaalse kihilise klaasiga töödeldud.

Heaks kaameratelefoniks sobib Honor 20 Pro väga hästi, kui ei raatsi neljakohalist summat tipp-mobiilikaamera eest välja käia, kuid teleobjektiivist ei maksa lasta end peibutada - 30x suurendus pole teravate kaadrite pildistamiseks, sellest on abi pigem binoklina.

TEHNILISED ANDMED:

Nutitelefon Honor 20 Pro

Hind: 650 eurot (Faunder)

Telefon jõuab müüki lähipäevadel/nädalatel, vaata hinnavõrdlust Hinnavaatlusest

Ekraan: 6,26-tolline, Full HD+, 412ppi

Protsessor: kaheksatuumaline, Huawei Kirin 980

Mälu: 8 GB, välkmälu 256 GB

Operatsioonisüsteem: Magic UI 2.1 based on Android 9 Pie

Kaamera: tagakaamera 48 MP (lainurk), 16 MP ülilainurk, 8 MP tele, 2 MP makro; esikaamera 32 MP (selfie)

Ühendused: USB-C (2.0), LTE, WiFi, NFC, Bluetooth 5, GPS

Mõõtmed: 154.6 x 74 x 8.4 mm

Kaal: 182 g