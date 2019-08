Algab uus aastane test Honor 20 telefoniga pöördelistel aegadel

Honor 20 esitleti Londonis koos Honor 20 Pro-ga mai lõpus, kuid just mõned päevad enne oli USA valitsus kehtestanud Honorile ja Huaweile kaubanduskeelu USA ettevõtetega. Mis saab edasi? Millised arengud ootavad ees muidu väga head telefoni Honor 20? Arvutimaailm jälgib Hiina toote käekäiku alates tänasest aasta jooksul ja proovib, kuidas peab vastu Honor 20 nii puht-füüsiliselt, moraalselt kui poliitiliselt.

Aastane test Honor 20ga juhtub täpselt kümme aastat hiljem peale seda, kui meie testilauale saabus esimene Androidiga telefon. Ajad on muutunud, Honor 20 on nende pöördeliste aegade keerises huvitav mudel. Keegi ei tea, mis Honorist ja Huaweist saab 90 päeva pärast, kui USA pikendatud kaubandusembargo tähtaeg uuesti saabub. Huaweil on samal ajal oma platvormide-ülene operatsioonisüsteem valmis saanud. Kas Honor 20 saab Hongmengi ehk Harmony? Elame-näeme.

Viimati oli meil aastases testis Samsung Galaxy S7/S8 (testi ajal vahetati uuema mudeli vastu). Kõige esimene pikk test üldse aga toimus vee- ja pommikindla LG Arenaga aastal 2009, mil nutitelefonid polnud veel väga levinud. LG Arenal oli mahtuvuslik puuteekraan, äpid, ikoonid avaekraanil ja palju muud, mida tegelikult seostati hiljem hoopis iPhone´i tulekuga, kuid LG-l olid kõik need asjad juba varem olemas. Keegi lihtsalt eriti ei teadnud.

Huawei telefonidest oli aastases testis esimene kahe tagakaameraga mobiil P10. Honorit pole aastases testis olnud, kuid Honor 8 on niisama testimises vastu pidanud juba rohkem kui mitu aastat. Honorid on kõik olnud väga ilusad telefonid, kuid mitte vastupidavad, sest ilus on olnud kihiline klaas, mis kipub kergesti purunema.

Nii on ilus ja õrn ka Honor 20. Patt oleks siiski selle kest vutlarisse või kaitsekesta peita. Katsetame ehedal kujul.

Honoril on kaasas superlaadija, millega saab ülikiirelt mobiili pool akut täis ligi poole tunniga. Ekraan on 6,26-tolline, 2340 x 1080 punktiga, äärest ääreni ja esikaamera auguga, nurgad on ümarad ja järgivad korpuse kuju. Infrapunaliides asub ülemisel serval ja selle abiga saab mobiili kasutada nagu infrapunapulti koduseadmete, eriti aga nutiteleri juhtimiseks. Mugav.

Sõrmejäljelugeja on aga samuti mugavalt paremal küljel sisselülitamisnupu sees. Just seal, kuhu see loogiliselt võttes peakski kuuluma, kui tahad telefoni ekraani sisse lülitada.

Nelja tagakaameraga teeb Honor 20 häid pilte oma keskklassi kuuluvuse kohta. Pilte testime veel ohtralt, samuti videot. Suure Sony supersensoriga 48 MP (f/1.8, 28mm lainurk) kaamera on nii-öelda põhikaamera, 16 MP (f/2.2, 13mm ülilainurk) sensoriga nn turistikaamera, millega saab laiad panoraamid pildile ja 2 MP (f/2.4, 27mm lainurk-makrokaamera) on sobiv makrovõteteks, teine 2 MP (f/2.4) aga on sügavussensor ja see tagab bokeh-efekti ning õige teravustamise. Optiline pildistabilisaator paaraku puudub erinevalt Pro-mudelist. Esikaamera on samuti võimas - 32 MP.

Jõudlustestis saavutas telefon Geekbenchiga 9715 punkti, mis oli testimise ajal aegade teine tulemus. Kiire on Honor 20 tõesti, sest sel on sees sama kiibistik, mis tippmudelil ehk Pro-l.

See ongi esialgu sissejuhatuseks kõik. Edasi suundume juba välitestidele ja jälgime iga kuu lähemalt mõnda Ho nor 20 põnevat külge, aga samas peame päevikut ka tarkvarauuenduste, vastupidavuse ja kulumise kohta.

Nutitelefon Honor 20

Hind: 399 eurot (Klick)

Ekraan: 6,26-tolline, 2340 x 1080 pikslit, IPS LCD

Andmeside: 3G / 4G, kuni 150/50 Mbit/s, VoLTE

SIM: kahe nanoSIM-kaardi pesaga

Bluetooth: v5.0

WiFi: 802.11ac

Protsessor: 2 x 2,6 GHz + 2 x 1,9 GHz + 4 x 1,8 GHz, kiibistik HiSilicon Kirin 980 (7 nm)

Graafikakaart: Mali-G76 MP10

Mälu: 6 GB / 128 GB

Tagumised kaamerad: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4, LED välk, HDR; video 2160p@30fps, 1080p@30/60fps

Eesmine kaamera: 32 MP, HDR, f/2.0

Opsüsteem: Android v9.0 (Pie)

Navigatsioon: GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Sõrmejäljelugeja: jah

Kiirlaadimine: jah

Aku: 3750 mAh

Mõõtmed: 154,3 x 74 x 7,9 mm

Kaal: 174 g