Kas on siis maailma parim: milliseid pilte suudab teha Huawei Mate 20 Pro?

Esimese suurem käed-küljes test sai juba tehtud, nüüd on aeg keskenduda Huawei Mate 20 Pro kõige olulisemale omadusele - pilditegemisele. Huawei ise julgeb seda mobiili pakkuda profifotograafidele ja põhjus on lihtne: kõige parem kaamera, millega hetk jäädvustada, on kaasolev kaamera ning kui rasket fotokotti pole haardeulatuses, on hetkel kõige parem taskus olev telefon. Kui see juhtub olema Mate 20 Pro, võib olla sul kasutada üks maailma parimatest mobiilikaameratest.

Kordame üle: millised on need kolm silma?

Kuigi esmapilgul võib märgata tagaküljel nelja "silma", on kaameraid siiski kolm, neljas on välk. Kolm kaamerat on kõik täisväärtuslikud pildikaamerad, ühtki sensorkaamerat pole.

Maatrikskaamerate süsteem annab Huawei Mate 20 seeria telefonidele põhimõtteliselt 16-270 mm objektiivi, mille tagavad hübriidsuum ja erinevate objektiividega kaamerate optiline suurendus või läätse lainurgaomadused.

Kolm tagakaamerat on 40 MP, 20 MP, 8 MP - ülilainurk, lainurk ja 2x tele.

Suured sensorid püüavad kinni palju valgust. Pro mudelil näiteks on 1/1,7 tolline sensor, mis tagab ISO 102 400 tundlikkuse, mis on nagu mõnedel profikaameratel.

Vaatame lähemale

Mobiilikaamera hübriidsuumi saab ühtlaselt ekraaniliugurist sättida, vastavalt sellele kasutatakse kas ülilainurk-, lainurk- või teleobjektiiviga kaameraks. Teeme esimese proovipildi hommikuses Tallinnas Pirita teel.

Klõpsa piltidel, et näha kaamerast tulnud originaale.

Selle pildi fookuskaugus 35mm ekvivalendiga on 16 mm. Automaatrežiimis valis tehisintellekt säriks 1/143, ava F/2.2.

Siin on näha kitsamat vaatenurka, fookuskaugus 35mm ekvivalendiga on 25 mm, säri 1/183, ava F/2.2.

Keerame tele põhja. Nagu näha, on teravus kadunud, detaile vähem, aga üsna arusaadava pildi saame ikkagi majadest, mida digisuurendusega nii selgelt välja ei joonistaks. Fookuskaugus 35mm ekvivalendiga on 270 mm ehk päris korralik teleobjektiiv sinu taskus mobiili sees alati kaasas. Tehisintellekt keeras jälle seadeid: säri 1/328, ava F/2.4.

Ööd on endiselt teravad ja mitte nii mustad

Kuid tegelikult sai põhiosa proovipiltidest tehtud juba Londonis, kohe vahetult pärast ülemaailmset esmaesitlust. Väljas oli juba pime ja mõistagi tuleb selle telefoni puhul ära proovida selle öövõimekus.

Nii nagu Huawei P20 Pro puhul, mida mõni aeg tagasi sai testitud, on ka Mate 20 Pro väga hea kaamera öös pildistamiseks. See teeb tõsiselt silmad ette nii mõnelegi peegelkaamerale. Vahe on statiivilt pildistades küll väiksem, aga kui võrrelda käest tehtud fotosid, siis mobiilil aitab uduseid kaadreid ja mürapiksleid efektiivselt eemaldada tehisintellekt. Mobiili peab mõnda aega käes enam-vähem stabiilselt hoidma ja sel ajal tehakse terve rida pilte, mille piksleid võrreldakse ja valitakse välja parim.

See pilt on tehtud käest ja läbi klaasi. Inimsilm nii palju detaile selles olukorras enam ei erista, kaamera on palju tundlikum. Pildistada saab automaatses öörežiimis, mil tehisintellekt valib ise säriaja, kuid käsitsi võib samuti seadistada, kui pikalt säritada. Veelgi parema tulemuse saab, kui panna telefon mobiilistatiivile, aga ootamatuid hetki saab üsna hästi tabada ka kiiresti käest pilti tehes. Liikuvad inimesed paraku ajavad kaamera segadusse ja inimkogud jäävad poolläbipaistvad, kuid paigalpüsivad vaated tulevad tõesti üllatavalt teravad mobiili kohta.

Säri ülaloleva pildi puhul on 3,4 sekundit, ava F/1.8 ja fookuskaugus 35mm ekvivalendina 27 mm.

Turistina Greenwichis

Tüüpilise turistina mobiilikaameraid kasutades on Huawei kolme kaamera süsteem ideaalne reisipildistamiseks. Lainurgaga jääb kõik üsna laialt peale (kuigi nüüd võiks juba isegi veelgi laiemat vaatenurka tahta, äkki see tuleb neljanda kaameraga?):

Telega saab aga välja suurendada, mis kaugemal toimub:

Sügisvärvid:

Modellipildistamine ja portreed - ei pea olema proff

Üldiselt on Huawei kaameral kaasas terve hulk kõikvõimalikke erilisi valgustrikke, millega saab portreele kunstlikult valgust lisada, kuid jätame need praegu kõrvale. Kuna Greenwichis ootasid mobiilipildistajaid modellid, siis proovime lihtsalt seda, kuidas automaat- ja käsitsiseadetes portreepildid mobiilikaameraga välja tulevad.

Niisiis, portreed bokeh´iga. Ja allpool mustvalges režiimis:

Mate 20 Pro-l puudub eraldi mustvalge sensor (nagu oli P20-l), seega on värvieemaldus tarkvaraline.

Londoni profifotograaf soovitas mängida veel värvilise taustaga:

Siin tundub bokeh nagu veidi liiga tehislik:

Samas pole ülaloleval pildil suuri vigu näha, nagu varasematel mitme kaameraga mudelitel juhtus peenikeste detailide ja äärte kauguse hindamisel.

Siiski, paljude tehtud modellipiltide seast leidsin ka ühe veaga foto:

Vaata meesmodelli põse ja posti vahele jäävat ala - kauguses asuv maja on selles kohas teravaks jäetud, samal ajal kui ülejäänud taust on korralikult ära udustatud. Seega teeb ka uus Mate 20 Pro vahest bokeh-teravustamise vigu, aga tunduvalt harvemini, kui varasemate mudelitega oli.

Makro 2,5...5 cm kauguselt

Huawei esitlusel öeldi, et see on esimene kaamera, mis suudab teha ka makrot isegi 2,5 cm kauguselt. Proovime järgi. Paraku on nii lähedalt teravustamine päris keeruline, pilt kipub ikka üsna tihti uduseks jääma, aga umbes 5 cm kauguselt on makro tegemine juba lihtsam.

Siin on üks näide:

Lõpuks kolime aga tagasi Tallinna ja teeme pildi samast kohast, kus mõni aeg tagasi Samsung Galaxy A9 (2018)-ga:

Huawei Mate 20 Pro testimine jätkub - teeme veel pilte ja videoid, testime väidetavalt 20 korda paranenud GPS-i ja palju muud. Kaameratarkvara pidi samuti just novembri alguseks uuenema, Vaatame selle ka üle. Kui tahad, et midagi kindlasti prooviksime, anna Facebookis teada.