TEST: kõrvaklapid vähese raha eest - just see, mille eest maksidki

Aliexpressis saadaolevad odavad juhtmevabad laadimiskapsliga kõrvaklapid (nime ei tea, sest tootjat pole märgitud ei pakendile ega müügikuulutusele) on järgmised odavate populaarsete vidinate sarjast, mis ostetakse Hiinast tihti lisa-bling-omaduste pärast ja mille tegelik sisu selgub alles kätte saades ning kuulates.

Nimetame neid siis M11 klappideks, sest just selle nimega ilmuvad nad mobiilis Bluetoothi paaritamise nimekirja.

Palju blingi on kaasa pandud ja just sellepärast ka Arvutimaailma labor nende õnge läkski. Suur ekraan, kus vilgub kapsli laetuse protsent ja kummagi kuulari laadimisindikaatorid, lisaks on LED-rõngad kuularite ümber, mis vilguvad siniselt ja punaselt, kui paaritusrežiimis on ning aeg-ajalt ka lihtsalt siniselt või punaselt, võimalus kasutada akupangana ja mobiilialusena on mõned neist võimalustest, mis tavalistel klappidel puuduvad.

Kapsel on suur nagu puudritoos ja kvaliteedilt selline natuke mänguasja moodi. Läbipaistva kaane alt on näha ekraani ka, kui klapid laevad.

Suur kapsel on varustatud lisaks ka USB pesaga, seega saab mobiili sellest laadida või muid seadmeid, kui vaja. Kapsel ise saab laadimisel energiat microUSB pesast.

Suurem kapsel on muidugi hea, aga raskem kaasas kanda. Kui aga hindad lisavõimalust akupangana kasutamiseks, siis las olla. Selle raha eest on veel midagi kasulikku lisaks blingile.

Kui aga klapid kõrva panna, siis need on suuremad, kui keskmised nööpkõrvaklapid, aga ka see on isegi hea. Aku tööaega lubatakse kuularitele 4-6 tundi, mis on päris palju. On ka ühetunniseid pisikesi klappe.

Suured klapid mahuvad peenema otsaga siiski hästi kuulmekanalisse ja suur "nööp" jääb ilusti kõrva sisse pidama oma puutetundliku pinnaga, millelt saab muusikat ja kõnede vastuvõtmist juhtida.

Need puutepinnad aitavad juhtida ühe, kahe, kolme ja pika vajutusega üsna paljusid asju. Puutepind pole paraku väga täpne. Pausile pannes hüppab pidevalt ette järgmine lugu, kui parempoolset klappi puutud ja eelmine lugu, kui vasakpoolset vajutad. tegelikult peaks see juhtuma kaks korda järjest vajutades. Mõnikord käivitub ka Google Assistant, kui tahad tegelikult kaks korda toksides eelmist või järgmist lugu valida, nii nagu ette on nähtud. Kolm vajutust peaks käivitama virtuaalse assistendi (Siri või Google´i).

Kõrvas püsimise plusside järel tulevad aga helikvaliteedi miinused

Keskmised sagedused on muusikat kuulates nii enam vähem, pigem keskmised, basse on aga kuulda vähe ja kõrgemad sagedused on kiledavõitu kohati. Maksimumvaljusega muutub helitämber lamedaks. Keskmise valjusega kuulates on taas nii enam-vähem, kui head võrdlusmomenti kõrvale pole võtta, aga siiski pigem võiks öelda, et saad kvaliteedi, mis vastab sellele rahale, mida kulutasid (12 eurot). Mõnikord võib tõesti odavate klappidega komistada üllatavalt hea kvaliteedi otsa, aga seekord mitte. Kümnete, ilmselt isegi sadade sedasorti klappide seas silma paistmiseks on pandud rõhku pigem sellistele efektidele nagu LED ekraan, suur läbipaistev korpuse kaas ja akupangana kasutamise võimalus. Kui nendega on klapid ostjale maha müüdud, alles siis tuleb helikvaliteet ja puutetundliku pinna täpsus. Aga siis oled oma klappidega juba üksi ja kes ikka viitsib sellise raha eest ostetud seadmeid Hiina tagasi saatma hakata.

Samas peab kiitma ka, et aku peab neil klappidel hästi. Ja kõrvas istuvad ka hästi. Lisaks leiab karbist veel teise ja kolmanda paari erineva suurusega kõrvaotsikuid, seega peaks sobima peaaegu kõigile.

Aga hind on tõesti tühine. Saad neid klappe kasutada selle raha eest handsfreena kõnede vastuvõtmisel, kas paaris või ükshaaval. 12 eurot kahe handsfree eest kahe kõrva jaoks tundub väga vähe. Kõnekvaliteet on pigem alla keskmise, aga nojah – 12 euro eest kõike seda siiski nagu oleks. Kõnest aru saab. Hääl on sumbunud ja vatine, teised kuulevad sind aga isegi natuke paremini, kui sina teisi. Peale mobiilikõnet tundub muusika kuulamine samade klappidega hoopis parem.

Väidetavalt on neil klappidel ka mürasummutus, kuid seda ei taju eriti. Võib-olla peetakse silmas füüsilist mürasummutust, sest hästi kõrvas istudes mingi mõju nagu oleks.

Heavy Bass ("Raske" bass) on küll kahtlane müügiargument, sest bass on pigem Light (kerge).

Müügiargumendiks on veel ka grafeen-membraan, mis pidada basse paremini esitama, aga nagu öeldud, basse just palju pole.

Ergonoomiline ja mugav disain – jah, sellega võib tõesti nõustuda, kui reklaambännereid edasi lugeda. Suur pluss on kindlasti ka IPX7 veekindlus (tolmukindlus pole standardiga määratud).

Efektne ja hästiloetav ekraan vastab samuti tõele, välisele hiilgusele on tõesti palju rõhku pandud, kuigi see on saavutatud lähemalt vaadates odavate mänguasjamaterjalidega.

Kulutades vähemalt poole rohkem juba enam kui keskpäraste klappide peale, ei saa aga omale kõrvaklappe-akupanka, nagu selle isendiga, aga saab kindlasti parema helikvaliteedi, kuigi ka kallimate seas võib olla erandeid.

Klapid pluss akupank

Mobiili klappide laadimiskapsli USB-sse ühendades hakkab see kiirelt kapslit energiast tühjaks imema, nii et umbes iga kümne sekundi tagant üks protsent alguses kukub. Mobiil aga nii kiiresti end ei lae, kui kapsel tühjeneb. 2000 mAh akupank-laadimiskapsel on võrreldes eraldiseisvate akupankadega pisikese mahuga, aga teiste kõrvaklappidega võrreldes üüratu. Pool mobiili peaks sellega ikka hädakorral täis saama? Siiski mitte.

Juhuslikult oligi Huawei nutitelefon Mate 20 Pro 50% täis, akupank-kõrvaklapikapsel aga 100% ja asuski kiirelt tühjenema, kui mobiil taha ühendada.

Kui akupank oli tühjenenud 75% tasemele, oli mobiil jõudnud end laadida 60 protsendini. Samas käib see laadimine või õigemini tühjenemine väga kiiresti. Laadimiskapsli 30% juures on mobiil saanud 70% täis (50% pealt). Kapsel kustub siis, kui mobiil on laadimistasemega 73% juures. Seega saab natuke, kuid isegi mitte poolt akust laetud. Lausa alla veerandi annab energiat. Samas lubab see hädapärased kõned ära teha, kui on avariiolukord. Kui laadimiskapsel ise uuesti laadima panna peale pildituks tühjenemist, siis näitab ekraan, et aku on veel 15% täis.

Viimaks veel üks funktsioon, mida kõrvaklappidelt ei ootakski. Nimelt on nende suur laadimiskapsel kasutatav mobiilialusena, et filme vaadata. Väike lisa, mis mõnikord kulub väga ära.

Kokkuvõtteks saad oma raha eest helikvaliteedi, mis sellele summale vastab pluss mõned head lisafunktsioonid nagu akupank ja mobiilialus filmi vaatamiseks. Lotovõitu pole, nii tühise summa eest head heli ei saa. Kuid paljud lisad on siiski kaugelt üle selle hinnaklassi: veekindlus, akupangana kasutamise võimalus, tohutu aku tööaeg, hea kõrvas istumine. Head ujumiskõrvaklapid seega.

PLUSSID

+ istub hästi kõrvas

+ tohutu laadimiskapsel, 120 tundi ja 3300 mAh ning kasutatav ka avariiolukorras akupangana

+ veekindel, võib minna ujuma

MIINUSED

- basse on vähem, kvaliteet pigem alla keskpärase

- akupangana kasutades saab telefoni õige natuke laetud, kapsli aku tühjeneb kiiremini kui telefon täis saab

- laadimiskapsel on küll bling-välimusega, kuid materjalid meenutavad mänguasjaplastikut

TEHNILISED ANDMED

TWS tüüpi ehk laadimiskapsliga kõrvasisesed juhtmevabad kõrvaklapid M11

Hind: 12 eurot (Aliexpress)

Bluetooth: versioon 5.0

Toetab: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1, AVRCP1.6, SPP 1.2, PBAP 1.0

Veekindlus: IPX7 (siiski otseselt vee alla minna ei soovitata)

Kõneaeg: 3-4 tundi

Muusika mängimise aeg ühe laadimisega: 4-6 tundi

Akud: 3,7 V, 50 mAh

Laadimisaeg: 1 tund

Laadimsikapsli maht: 2000 mAh

Kaal: 150 g, kuularid 4 g