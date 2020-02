Onkyo - ilmselt parim targa kodu nutikõlar

Tarka kodu ja muusikat saab juhtida häälkäsklustega. Seda teame me juba aastaid, aga mitte väga paljud kasutavad seda. Kui aga kord juba kasutama hakata, siis see on nii mugav, et pärast ei taha sellest enam loobuda. Pealegi kui tark kodu on kokku traageldatud erinevatest lahendustest ning nutikatel kodumasinatel on igaühel oma äpp - selles tohutus äpiuputuses on tulede ja seinakontaktide lülitamine või pesumasina käimapanek tasapisi muutumas liiga keeruliseks äppide vahel sõelumiseks. Just siin astub mängu nutikas Google Assistanti toega hääljuhitav kõlar.

Google Assistanti (aga ka Amazon Alexa või Apple Siri) toega kõlarid on tavaliselt väikesed koreda kangaga kaetud seadmed. Need reageerivad sellele, kui ütled "OK, Google" või "Hey Google!" ja asuvad peale seda fraasi kuulatama, millist häälkäsklust tahad anda. Muidugi ei saa masinõppega varustatud tarkvara kõigest aru, kuid oma targa kodu saab sellega ära ühendada nii, et ei pea oma külmkappi või pesumasinat, Zigbee lampe ja andureid või Tuya seinakontakte igaüht eraldi äpist juhtima. Google Home on äpp, mis pea kõik kodused Asjade Interneti seadmed ära tunneb (ehkki üsna paljusid veel ei tunne ka). Neid saab ühest äpist juhtida, kuid veelgi enam - neid saab ka häälkäsklustega juhtida. Kui kodus on nutikas kõlar, siis ei pea sa käskluseks isegi mobiili järele haarama, vaid ütled lihtsalt "OK, Google" või "Hey, Google!". "Hello, Google!" ei sobi, muide.

Kõlar teab, mis nimega sa oma seina- ja laelampe kutsud. Neid saab Google Home´is ümber nimetada, soovitatavalt lihtsate ingliskeelsete sõnadega. "Öölamp öökapil" ei sobi kohe mitte. Küll aga sobib "Kids Room Ceiling Lamp" või "Bedroom Night Light". Lambid grupeeritakse, kui ühes toas on neid mitu, sest siis saad näiteks öelda "Turn off Living Room Lights" ja elutuba mattub pimedusse.

Lisaks võib ka oma Androiditelekat häälega läbi kõlari juhtida, Spotify või TuneIN-i kaudu muusika või raadiojaamad kõlarisse mängima saata (või Netflixi telekasse) või mõne muu muusika-allika striimida kõlarisse, sest sel on Chromecasti tugi. Häälkäsklusega võid öelda "Next song" või "Previous song", et mängida eelmist või järgmist lugu, lausuda "Play My Favourites list from Spotify" või lihtsalt "Play rock music", kõik käsud täidetakse. Nuppe ei pea keerama, ütled lihtsalt "Hey Google, turn volume down" või "Hey Google, turn music off".

"Hey Google, translate Home to french" tähendab, et kõlari vahendusel saad kasutada ka tõlketeenust. Samuti on võimalik otsida mida iganes, küsida inglise keeles näiteks, mitu seemet on õuna sees või retsepti muffini küpsetamiseks. Samuti saad ilmateadet küsida, alarmi ettenähtud kellaajaks panna, hommikul raadio mängima panna koos laetuledega jne.

Mida teeb Onkyo?

Onkyo on Jaapani audiofirma, mis teeb kvaliteetseid heliseadmeid. Onkyo VC-GX30 on pisike, aga üsna raske 80 mm suure kõlarielemendiga väikese kastiga kõlar, millel on üllatavalt võimas ja mahe hääl. Bassi on omajagu, kõrged sagedused mängivad ka välja. Võrreldes Onkyot kõigi teiste Google Assiatanti toega kõlaritega, on selle helikvaliteet peajagu teistest üle.

Sisseehitatud Chromecast teeb selle kõlari üle WiFi ühendatavaks kõigi Androidiseadmetega, mis Chromecasti toetavad (enamus tahvleid ja nutitelefone, suur osa uuemaid sülearvuteid, Androidiga telekad ja muud seadmed).

Onkyo kuulab Google Assistantiga, mängib üle Chromecasti ehk WiFi võrgus või saab ka üle Bluetoothi paaritada mõne seadmega. Toide on otse seinast, akut pole. Kaasavedamiseks ongi kõlar veidi raske, pigem sobib statsionaarseks kodukõlariks.

Ühendamine on ülilihtne. Selleks tuleb lahti võtta Google Home äpp ja lisada seade. Kõlar leitakse samast võrgust üles, korraks ühendatakse telefon WiFi võrgust lahti (muide, ka iPhone´ile ja iPadile on Google Home´i äpp olemas), luuakse otseühendus kõlariga ja seadistatakse kõik ära. Ongi tehtud.

Kõlar ilmub Google Home´is sinu valitud toa seadmete hulka:

Kõlari mikrofon on väga tundlik ja reageerib ka elutoa teisest otsast selge häälega öeldud "Hey Google" käsule, kuid samas võib arusaamist segada üldine sumin ja teiste hääled. Kuna palju on olnud juhuseid, kus näiteks mõni osav telereklaam on kodused nutikõlarid ära lollitanud, oskab Google Assistant nüüd ära tunda ka inimeste hääle. See ongi soovitatav ära seadistada - kõlar küsib seadistamisel järele hääldamiseks mõned laused ja seadistab selle järgi hääletuvastuse. Siis enam võõrad kodukõlarit käsutada ei saa.

Ülemisel küljel on ka mõned juhtnupud, kuid nutika kõlariga neid tõesti 90% juhtudest vaja ei lähe. Kasuta äppi, teisi seadmeid ja rakendusi, mis oskavad Chromecasti või anna häälkäsklusi. Nupud vaid dubleerivad.

Mõned näidiskäsklused

Milliseid käske kõlar kuulab? Inglise, saksa, prantsuse, vene ja veel mõnes keeles on käskluste valik päris lai. Siin vaid mõned näited, mida teha saab:

Play Music - käivitab Spotify või mõne teise striiminguteenuse, mis Google Home´is vaikimisi muusika-allikaks määratud.

Pause - muusika jääb seisma.

Next Song - paneb mängima järgmise loo.

Set timer to 15 minutes - 15 minuti pärast hakkab kõlar piiksuma.

Wake me up at 6 am tomorrow - hommmikul kell 6 hakkab kõlar piiksuma.

When is my next meeting tomorrow? - loeb ette, mis kell ja kellega homme esimese kokkusaamise oled kalendris kokku leppinud.

What´s the latest news? - loeb ette ingliskeelsed uudised.

What is the nearest shop? - juhatab lähimasse poodi.

Turn on the living room lights - paneb elutoas kõik tuled põlema.

Kust maailma parimat kõlarit saab?

Saadavus on selle kõlari kõige suurem probleem. Jäljed näitavad, et Eesti e-poodides on see olnud müügil, aga nüüd on isegi välismaa e-poodidest raske seda kätte saada. Kui alguses maksis kõlar paarsada eurot, siis nüüd võib eBayst leida ka alla 100 euroga.

TEHNILISED ANDMED:​​​​​

Nutikõlar Onkyo VC-GX30

Hind: ca 100 eurot koos transpordiga UK-st (eBay)

Google Assistant: sisseehitatud

Chromecast: sisseehitatud

WiFi ühendus: 5 GHz / 2,4 GHz

Äpp: Google Home (iPhone, iPad, Android, Chromebook, Mac, Windows PC)

Toetab tuntud striiminguteenuseid ja Chromecasti toega äppe (Spotify, TuneIN, Youtube jne)

Bassielement: 80 mm

Mõõtmed: 120 x 165 x 128 mm

Kaal: 1,8 kg