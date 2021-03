Ei pea ostma kallist valvur-humanoidi, kodu robotiseerida saab ka lojaalse neljarattalisega

Jah, Boston Dynamicsist saab endale robotkoera, aga mis see maksab? Isegi firmadele võib üle jõu käia. Humanoidrobotid aga, kuigi neist igal tehnoloogiamessil pidevalt räägitakse, on nii kallid, et nendest siiamaani enamasti ainult räägitaksegi edasi. Kuigi samas ka selles vallas on juba teatud valdkondades läbimurret oodata. Kui aga ei taha enam oodata, siis Kicstarteris kogub just sellistelt kiirustajatelt raha Scout, mis on neljarattaline valverobot ning suudab ühilduda nii Amazon Alexa kui Google Home´i targa koduga.

Google Home´i targa kodu lahendust on üsna lihtne koju tekitada ning see ei vaja isegi spetsiaalset keskseadet. Äpi ja hääljuhtimisega võid nutikaid koduseadmeid mobiilist juhtida, nii ka uut robotit, mis on mõeldud koduseks valveks. Lisaks on muidugi robotil oma äpp rohkemate seadistusvõimalustega.

Kuigi prototüübina ja ideena tutvustas Amazon eelmisel aastal isegi lendavat valvekaamerat, tundub neljarattaline sõber kodus lihtsam ja turvalisem, odavam ka.

Robot Scout on paksude mitmesuuna-ratastega (nn Mecanum ratastega), millega saab liikuda üle uksepakkude, astmete ja pehme pinna nii otse kui külgsuunas. See pole puldiauto, vaid 24/7 tehisintellekti poolt juhitav patrull, mis käib sinu elamises ringi ja valvab siis, kui sind ennast pole kodus (või tahad diivanilt vaadata, mis kodu teises otsas toimub). Just samamoodi, nagu oli mudelautoga Home Alone´i kultusfilmis. Ainult et lisaks saab vastastiku rääkida ka kaamera ja mikrofoni vahendusel ning juhtima ise väga ei pea, kui ei soovi. Tuleb vaod robotile öelda või kaardil näidata, kust tahad videot ja heli striimida enda telefoni.

Masinal on ka DIY omadusi ehk saab kasutada koduseks programmeerimisõppeks või robootikaga lähemalt tegelemise alustamiseks. Programmeerimiskeel koosneb lihtsatest graafilistest kastidest, nii nagu õpetatakse lastele esimesi programmeerimisvõtteid.

Scout on varustatud Full HD kaameraga. See ei pea olema 360-kraadine, sest erinevates suundades vaatamiseks rattad lihtsalt pööravad kaamerat. IP65 veekindlus lubab sõita aias ja õues, tehisintellekt aitab tagasi tuppa jõuda ning vältida takistusi.

Kui kodu on valve all, saab panna kaameraroboti häire peale ise kohale sõitma, et vaadata, mis toimub. Video salvestatakse ning omanik saab üle neti ise Scouti kaudu kahepoolselt rääkida, kui vaja. Infrapuna-LED-id aitavad pimedas näha.

Mooreboti kodurobot Scout oli väljas ka viimasel virtuaalsel CES-il, aga ilma suurema kärata:



Neljarattaline liikuv kaamera pole aga veel kõik - sellele saab külge ühendada erinevaid lisasid, mis pole samuti seni toodetena saadaval, vaid need peab ise 3D printeril välja trükkima. Näiteks on tootjal idee anda kasutajatele võimalus robotkäsi välja printida ja ühendada.

Veidi enam kui kuu aega tagasi küsis Moorebot Kickstarteris toote edasiarendamiseks tagasihoidlikud 5000 dollarit. Praeguseks on see summa kuhjaga ületatud ning annetajad on projektile jätnud hetkel juba rohkem kui 244 tuhat dollarit. Ilmselt jõuabki masin peagi masstootmisse.

Kui see peaks juhtuma, hakkab Scout poes maksma ligi 200 dollarit. Varajased tellijad saavad seadme kätte 139 dollariga. Masinal on lisaks Alexa ja Gogle Home´i toele oma visuaalne äpp, millega juhtida ning programmeerimise harjutamiseks 3D plokkidega progemiskeel.

Tehnilisi andmeid ka, kui tahad näiteks mõne muu kaamera, drooni või valveseadmega võrrelda: