Samsung Galaxy S21: väike samm edasi

Samsungil on igal aastal välja tulemas uus Galaxy S tippseeria, seega pingutada tuleb ka igal aastal ning mis teha, kui mõnikord on tehnoloogiline hüpe suurem, teinekord väiksem. Samsung Galaxy S21 on üsna sarnane eelmise põlvkonna S20-le, aga loomulikult on midagi uuendatud ka. Vahepeal on välja tulnud uus kiirem Exynos 2100 protsesor, ekraani värskendussagedus on paindlikum, kaamerate ploki disain on muutunud. Seega kui hoiad S21 käes, siis on selge vahe S20-ga näha. Kaameraplokk sulandub nurgas kokku korpusega ja on uue voolujoonelise küljedisainiga:

Kui poodi Galaxy S21 ostma lähed, siis torkab silma veel üks selge erinevus: karp on pea poole õhem, selle võid isegi jopetaskusse pista. Sisse vaadates selgub põhjus - laadijat polegi kaasas. Testtelefonid tulevadki testimiseks juba tihti ilma laadijata, nüüd saavad sama kogemuse ka uue telefoni ostjad - kindlasti suur osa rõõmustavad, sest jääb ära järjekordne tarbetu lisavidin, aga kui sul oli kodus enne mõni üsna vana telefon oma aeglase laadijaga, siis peaksid ilmselt kiirlaadija juurde ostma.

Peale mõnenädalast kasutamist tundub Samsung Galaxy S21 mugavalt pisike, nii et suurema telefoni juurde tagasi jõudes kipub kohe takistuseks saama liiga suur ekraan, mida S21 puhul pole. 6,2-tolline pikk ekraan pole küll enam see, mis aastaid tagasi keskmine ja käepärane tundus, kuid siiski väiksem ja korpus on ka õhem, kui paljudel teistel nii-öelda tipptelefonidel praegu. Natuke pingutades ulatub 6,2-tollisel ekraanil pöidlaga ka ülemise ikoonireani.

Erinevalt S20-st, mille värskendussagedus oli fikseeritud 120 hertsiga, on S21-l dünaamiline värskendussagedus 48-120 Hz, mis tähendab, et kiirelt muutuva pildiga äppides on kasutusel sujuvam ja akut rohkem kulutav kõrge värskendussagedus, aga staatilist pilti vaadates keeratakse sagedus minimaalseks. See on sama, nagu oli eelmisel aastal ainult Ultra mudelis.

Aku kestvuse osas ilmselt see lahendus annabki väikese eelise, aga 4000 mAh mahuga sama suure aku puhul kui eelmisel mudelil siiski väga märgatavat erinevust tööaja pikenemisel ei olnud. Võib-olla kaks telefoni kõrvuti pannes nii-öeda ühele joonele samade tegevustega tuleks ajaliselt mingi (väike) vahe välja. Tööaeg oli ka sel uuel Samsungil ligi poolteist päeva.

Tegelikult on praegu hea võrrelda seda uut Samsungi telefoni hoopis Samsung Galaxy S20 FE-ga, mis juhuslikult oli ka samal ajal Arvutimaailma laboris.

Nende kahe telefoniga õnnestub ka kõrvuti ühele joonele panek ja ega väga palju vahet polegi, välja arvatud hind: S21 ligi 850 eurot ja S20 FE 650 eurot.

Miks siis maksta 200 eurot rohkem? Põhjused peavad olema üsna spetsiifilised, sest ega põhinäitajates suuri erinevusi ei leiagi. Võib-olla näiteks selle pärast, et S21 pakub kompaktsemat ja kergemat korpust väiksema ekraaniga ja on käepärasem, samal ajal kui kaamerakomplekt on S21-l samuti veidi vingem?

Kaamerad tiba paremad

Jah, tõepoolest on kaamerad S21-l vingemad, kui Samsung Galaxy S20 FE-l. Põhikaamera 64 MP vs 12 MP. Kuid ega pikslid kogu pilti tee. Siin testis võis FE kaamerakomplektiga ka täitsa rahule jääda (12 MP ülilainurk-kaamera, 12 MP lainurk-kaamera ja 8 MP teleobjektiiviga kaamera).

Samsung Galaxy S21 komplekt koosneb 64 MP põhikaamerast (teleobjektiiviga), nagu öeldud, seda toetab veel 12 MP lainurk ja 12 MP ülilainurk. S21 saab paremini hakkama hämaras tehtud piltidega, mis on teravamad ja heledamad, samuti on telefoni võimekus suurem teleobjektiiviga.

Siin all mõned proovipildid. Klõpsa pildil, avaneb originaal.

6x suum tihasest linnumajas:

Kaameraga saab ka videot teha kuni 8K formaadis. Videost saab vajadusel välja võtta üksik-kaadri, mille kvaliteet on tavalisele fotole üsna sarnane. Mobiili peab ainult üsna kindlalt paigal hoidma filmimise ajal või veel parem - kasuta statiivi.

Kiirustestid

Proovime Samsung Galaxy S21 kiirustestiga selle võimekust võrreldes Galaxy S20 FE-ga.

Siin on tulemused:

Samung Galaxy S21 Samsung Galaxy S20 FE Geekbench 5: 3432 p 2543 p Mobile Linpack: 1720 MFLOPS 1276 MFLOPS

Uus Galaxy tõusis Arvutimaailma kõigi aegade jõudluse edetabelis liidriks 3432 punktiga! Seega tegemist on kiireima telefoniga, mida me kunagi testinud. Kui oled mobiilimängude huviline või teed telefoniga muid protsessoriressurssi ohtralt nõudvaid asju, siis on see telefon praeguse seisuga parim. Eks 8K video töötlemine nõuab ka omaette arvutusvõimsust. Ka Samsung Dex ehk töölaua kuvamine suurele ekraanile on protsessorilt maksimumi välja pigistav tegevus, kui tahad mobiili nagu lauaarvutit (Androidiäppidega) kasutada.

Muud head asjad

Uus telefon on veekindel (IP68), stereokõlaritega, WiFi 802.11 g/n/ac/ax toega, navigatsioonisüsteemidest on toetatud A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO. GPS kulgeb üsna sujuvalt, kuigi mõnikord väikese nihkega:

Siiski pole tulemusel häda midagi, nii autonavigeerimiseks kui trenni träkkimiseks on Samsung täpne, vaid mõnemeetrise kõrvalekaldega. Mõned tipptelefonid on aga veel täpsemad.

Sõrmejäljelugeja on ekraani all ning see töötab kiirelt ja täpselt. 3,5 mm kõrvaklapipesa puudub, samuti pole microSD pesa. USB Type C aga toetab HDMI-d ja OTG-d.

Järeldus

Kokkuvõtteks võib Samsung Galaxy S21 olla iseenesest hea telefon, aga sellist selgelt suuremat tõuget eelmise mudeli pealt uuemale kolides pole. Küll aga on mõne vanema mudeli pealt või lihtsalt uue telefoni valikuga Galaxy S21 täiesti hea ja korralik valik, millega hätta ei jää, eriti just protsessori kiirust nõudvate äppidega (nagu näiteks mängud). Videot ja pilti teeb S21 hästi, kuigi eks peaaegu sama hästi teevad ka mõnisada eurot odavamad või vanemad mudelid. Vahe küll on, aga mitte väga suur. Seega - küsimus on hinnas ja kasutuses. Kui tahad väheke paremat, kui Galaxy S20 FE, siis kuluta see paarsada eurot, kui see summa pole probleem. Kui tahad head telefoni, aga soodsama hinnaga, siis käib väga hästi ka näiteks Galaxy S20 FE.

Kui aga rääkida suurematest hüpetest Samsungi uue põlvkonna telefonide osas, siis pigem on siin tegijaks Samsung Galaxy S21 Ultra.

PLUSSID

+ kiireim protsessor, mis seni testitud

+ hea ekraan

+ korralik kaamerakomplekt hämaras ja telefotoga pildistades

MIINUSED

- kallivõitu

- vähe muutusi võrreldes eelmise põlvkonnaga

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung Galaxy S21

Hind: ca 850 eurot

Ekraan: 6,2-tolline, Dynamic AMOLED, 2400 x 1080 pikslit, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 7 kriimustuskindla kattega

Protsessor: Samsung Exynos 2100, kaheksatuumaline - 2.9 GHz + 3x 2.8 GHz + 4x 2.2 GHz

Mälu: 8 GB

Välkmälu: 128 GB

SIM-kaardid: Nano SIM + eSIM (Pull/Push)

Aku: 4000 mAh

Laadimine: 25 W kiirlaadimine, Qi/PMA juhtmevaba laadimine 15 W, pöördlaadimine (juhtmevaba) 4,5 W

Vee- ja tolmukindlus: IP68

Sõrmejäljelugeja: ekraanisisene

Töösagedused: 4G - 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600 3G 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 2 Gbit/s allalaadimine / 200 Mbit/s üleslaadimine

Bluetooth: versioon 5.0

WiFi: 802.11g/n/ac/ax

NFC: jah

Navigatsioon: A-GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO

Tagakaamerad: 12 MP, f/1.8, 26 mm (wide), 1/1.76", 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 64 MP, f/2.0, 29 mm (tele), 1/1.72", 0.8 µm, PDAF, OIS, 1,1x optiline suum, 3x hübriidsuum, 30x Space Zoom; 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ülilainurk), 1/2.55" 1.4 µm, Super Steady video

Video: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereoheli, gyro-EIS

Selfie kaamera: 10 MP, f/2.2, 26 mm (lainurk), 1/3.24", 1.22 µm; video kuni 4K