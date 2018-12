Slush 2018, pildid ja muljed

Põhjamaade ja Euroopa, ilmselt ka üks maailma suurim idufirmade festival Slush sai just läbi. Ajal, kui CEBIT teatab oma lõpetamisest, on Slush aina suurenenud vaatamata kõige koledamale aastaajale ja kohale, kuhu sel ajal paolju turiste ei satu. Kuid maailm on muutunud ja kõiki toob kokku maagiline sõna - Startup.

Arvutimaailm oli Slushil teist korda ja helsingi messikeskuses juba teab mitmendat korda.



Ikka on juhtunud, et mõnele plakatile lipsab kujundaja hajameelsusest Lorem Ipsum. Slushi sissepääsu juurde oli see tekst aga teadlikult pandud.

Kui vaadata korralduslikku poolt, siis Slush kindlasti on teistsugune, kui enamus teisi messe Helsingis. messiboksides on üksikuid pilgupüüdjaid, tavaliselt istub mees ja läptop mõne ekraaniga varustatud leti taga. Väga palju on koosolekukuubikuid, ümarlaudasid, üks-ühele sektsioone ja mitmeid suuri lavasid ning veel rohkem stuudioid, kus keegi esineb ja asjast huvitunud vabatahtlikult kuulavad. need kokkusaamiskohad on korraldajate enda korraldatud.



Samsung, Google, Microsoft, Oracle, Nokia. Kõik tuntud nimed olid oma boksiga kohal. Lähemalt uurides huvitas neid aga üsna palju, kui mitte kõige enam kvaliteetse tööjõu ja heade spetsialistide leidmine.



Kohati on tühja ruumi ikka tõesti üsna palju. Pole messibokse, on tehnoloogia- ja äriinimesed, kes siin lihtsalt peatuvad ja kohtuvad.

See uus seltskond CEBIT-i laadis messiboksidest polegi huvitunud. Huvitutakse startupilikust pitchingust, kus keegi paari minutiga teeb oma äri olemuse selgeks kas üks-ühele või suuremal laval. Käib aktiivne sotsiaalne elu, kohtutakse, vahetatakse kontakte ja jälle kohtutakse.



Tohutu ala erinevateks kohtumisteks - kinnistest klaaskabiinidest stuudiote ja suure lavani. Tagapool olid söögikohad.

Staarid on kohal

Lisaks investoreid jahtivatele startuppidele ja uusi ideid otsivatele investoritele olid Slushile kohale meelitatud ka tehnoloogiamaailma tipud. Esimesel päeval näiteks esines Amazoni CTO Werner Vogels, Hubspoti asutaja ja CEO Brian Halligan, Gapminder Foundationi kaasasutaja Anna Rosling, Taxify looja Markus Villig jt.

Üks ettekanne, mida ka AM huviga kuulas, puudutas neuroteadusi: selle ala startup CTRL-labs esitles uut tehnoloogiat, mis toob läbimurde mõtte jõul arvuti juhtimisse. Keegi kaableid ajju ei aja, ajulaineid mõõdetakse näiteks käevõru või peavõruga. Lähemalt siin.

Võrreldes teiste messidega on Slushil rohkem rahvast, rohkem tühja pinda, väga hämar valgustus, palju suuri lavasid, tohutu toiduala ja palju sündmusi ka väljaspool messikeskust linnas.



Elisa näitas Slushil 5G-d.



Microsoft näitas ekraanidel puhast koodi - kuidas seda paremaks teha. Silmanurgast piiluti, kas häid arendajaid ka boksi tuleb. Microsoft otsib ka endale Soomest korralikke programmeerijaid.

Üheks staariks võib pidada ka Alphabetile kuuluvat ettevõtet Wing - OK, nimetame asju rahvapäraste nimedega, Google hakkab kevadest Helsingis katsetama reaalset teenust - droonikullerit.

100 parimat

Igal aastal valitakse ka sada idufirmadest nominenti, kelle seast omakorda leitakse kõige paljulubavam idufirma.

Sel aastal võitis tiitli Meeshkan. See on platvorm, mis aitab masinõpet paremini organiseerida. Masinõpe ja tehisintellekt kihutavad praegu raketina uueks suureks tehnoloogiamulliks.

Mis on Slush?

Vaata videot: