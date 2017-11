VIDEO: tapjadroonid tulevad ja see on väga efektiivne massihävitusrelv

Autonoomseid relvi on juba katsetatud, kuid esialgu pole need veel väga suurt tähelepanu äratanud peale selle, et on tekkinud mitmeid organisatsioone, mis soovivad selle ära keelata. Sealhulgas on nendega ühinenud Tesla ja Alphabet. Tapjadroonid on nagu jalaväemiinid või keemiarelv, mille purgist välja laskmine teeb sellist tapatööd, mille vastu enam ükski riik ei saa mingite vahenditega sõdida.

Tapjadroonid oskavad juba lennata parvedes. Droonipilti saab eemalt analüüsida tehisintellektiga ja teha näotuvastust. Parvele võib anna sõltumatu missiooni kõik elavad üles otsida ja mikrolõhkeainetega tappa.

Mis oleks, kui mõni sõjavägi saab ülesande likvideerida mõni konkreetne inimene, näiteks teise riigi valitsusjuht? See on tapjadroonidega täiesti tehtav ja mitte keegi ei suuda mitte kõige vähimatki teha selle takistamiseks. Drooniparve saab välja lasta suvalisest kaubikust valitsusjuhi kabineti läheduses mitu kvartalit eemal. Droonid suudavad purustada aknaid ja ruumidesse sisse lennata, otsida iga nurga tagant ja kui õige inimene tuvastatud, piisab kolmegrammisest lõhkelaengust, et ta tappa. Ja mitte ükski vastumeede seda ei takista. Seega võivad tapjadroonide sihikul olla kõik.

Kui kasutada suuri drooniparvesid, siis on see efektiivsem kui tuumarünnak, likvideerides kõik elusolendid, aga jättes ehitised ja varad terveks. Muidugi vajab veel tehnoloogia lihvimist, aga põhimõtteliselt on lahendused juba leiutatud.

Kõigest sellest on tehtud üks hoiatav etteaste. Tesla ja Alphabet on hoiatanud, et AI, droonid, robotid ja relvad on ülimürgine kokteil. Vaata videot - kas hakkab kõhe?