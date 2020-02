Xiaomi esitles täna uhiuut seeriat Mi 10, tippmudelil on maailma parim kaamera

Mobile World Congress Barcelonas, mis nüüd ära jäi, oleks toonud kasutajate ette selle aasta tippmudelid, mida nüüd järjest välja kuulutatakse. Xiaomi tegi seda online konverentsiga Hiinast. Nagu lekked vihjasid, on tegemist soodsa, kuid võimsa, absoluutsete tippude hulka kuuluvate telefonimodelitega.

Tavaliselt on need tippmudelid peagi ka Eestisse müüki jõudnud. Maailma esimene 108 MP kaameraga Xiaomi Mi Note 10 näiteks on juba müügil hinnaga alla 479 eurot. Seekordsed kaks uut telefoni tulevad Hiinas müüki juba sõbrapäeval, Euroopas esitlemine oleks pidanud toimuma ära jäänud Mobile World Congressil Barcelonas 23. veebruaril ja siis oleks välja hõigatud ka siin müügile jõudmise ajad.

DxOMark, kus reastatakse põhjalike testidega parimaid kaameraid, testis ka uut Xiaomi Mi 10 Pro mudelit ning see sai ajaloo kõige kõrgemad punktid - 124. Sellega edestab Xiaomi enne tipus trooninud Huawei Mate 30 Pro 5G-d ühe punktiga. Sel nädalal esitletud Samsung Galaxy S20 seeria telefone me veel edetabelist testitulemustega ei leia.

Mi 10 on Qualcommi uusima ja võimsaima Snapdragon 865 SoC kiibistikuga, 12 GB kiire LPDDR5 RAM-iga, kuni 512 GB kiire UFS 3.0 välkmäluga ning 6,67-tollise kurvikate äärtega OLED ekraaniga.

Ekraan on Mi 10-l 90 Hz. Seega kui keegi tahab veel enam ja suudab silma järgi vahet teha kolmekümnel hertsil värskendussageduste vahel, siis Samsungiga Xiaomi siin võistelda ei püüa. Samas on puutetundlikkuse värskendussagedus 180 Hz touch, et kasutajalidies veel kiiremalt reageeriks. OLED paneel toetab HDR 10+ ehk suurt dünaamilist ulatust nii piltide kui videote vaatamiseks.

Mi 10 tagaküljel on neli kaamerat: 108 MP põhisensor, mis oli juba ka Mi Note 10 küljes, läätsed on optilise stabiliseerimisega. Põhikaamera suudab teha 8K videot nii OIS-i kui EIS-iga ehk optilise ja elektroonilise pildistabilisaatoriga.

Üks 2 MP sensor on makorpiltide tegemiseks, teine sügavussensor, mis ei tee pilte, vaid kaardistab ruumi. 13 MP sensoriga saab teha kuni 123-kraadiseid lainurgaga panoraampilte.

Ühendustest leidub 5G tugi, WiFi 6, NFC, Bluetooth v5.0.

Aku on 4,780 mAh, kiirlaadimine 30 W. Koos telefoniga esitleti veel juhtmevaba 30 W kiirlaadimise alust, mis teeb kiiruses silmad ette paljudele kaabliga kiirlaadijatele. Ühe veidra lisana pakuti ka välist jahutusseadet, mis peaks telefoni sisemuses temperatuuri kuni 10 kraadi alandama, seega võiks sobida eriti karmidele mobiilimängude mängijatele.

Mi 10 Pro on muidu sama ekraaniga kui Mi 10, kuid pakub suuremat tippheledust 1200 nitti, mis on üks parimaid, mida praegu nähtud mobiiliekraanidel.

Põhikaamera on samuti 108 MP ning teeb 8K videot, kuid selle läätsesüsteem on keerulisem. Lainurk-kaamera on suurema sensoriga - 20 MP ning kaks ülejäänut samuti võimsamad: 8 MP telefoto kuni 10x hübriidsuurendusega ja 12 MP tagakaamera kuni 2x suurendusega, sobib portreede jaoks.

Ühendustest on olemas 5G, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.0.

Aku on 4500 mAh, see toetab ülikiiret 50 W laadijat.

Mõlemal telefonil on ekraanisisene sõrmejäljelugeja, 20 MP esikaamera, stereokõlarid, Android 10.

Xiaomi Mi 10 hakkab maksma alates ca 525 eurost ja Mi 10 Pro 660 eurost 790 euroni.