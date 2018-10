Neljapäeval esitletakse uut Xiaomi Mi Mix 3 telefoni, mis toob liugklapid tagasi

Sel neljapäeval esitletakse Xiaomi Mi Mix 3 telefoni, mis on nagu Mi Mix seeria mudelid juba algusest peale olnud teatud mõttes revolutsiooniline. Kadunud on kulm ja ääred, tulnud liugklapp ja see on ilmselt esimene 5G modemi toega telefon, mis laiadele massidele müügile saabub.

Xiaomi Mi Mix 3 kohta on lekkinud juba mõned tutvustusvideod, kuid lõplik tõde selgub mõistagi 25. oktoobril, kui see mobiil avalikkuse ette tuuakse. Teada on, et sel saab olema 10 GB muutmälu, mis on samuti rekordiline, räägitakse ka ekraanisisesest sõrmejäljelugejast, mida on mõnedel teiste tootjate uutel mudelitel juba nähtud, kuid samas on olnud juttu siiski ka ekraani tagaküljele jäävast "tavalisest" sõrmejäljeskännerist.

Ootamatu, võiks isegi öelda, et pisut retrohõnguga lahendus on kitsas liugklapp, mis umbes poole sentimeetri pikkuselt lahti käib, paljastades ülaservas selfie-kaamerad. See liugklapp lubabki teha äärest ääreni ekraaniga telefoni, millel pole vaja ruumi tekitada esikaamera ega muude sensorite jaoks (lähedussensor näiteks töötab ultrahelil ja ei vaja "kulmu", kõlar on ekraani sees). Tundub, et liugklapp tulebki ajaloost tagasi, sest ka peagi välja ilmuv Huawei Honor Magic saab sellise esikaamera lahenduse.

5G ruttab ajas ette, sest võrke, kus seda kommerts-SIM-kaardiga kasutada, veel pole. 28 GHz sagedusalas on leviala üsna väike, aga see on mõeldud pigem suure koormusega tihedalt asustatud piirkondades kasutamiseks, kui operaatorid need võrgud ükskord avavad (tõenäoliselt 2019. aasta lõpupoole). Kiirused on võrreldes 4G võrguga ligi kümnekordsed.

We've successfully tested 5G data connections on Xiaomi phones, and we can't wait for the official rollout of 5G next year! 🎉🎉 5G download speeds are more than 10X faster than 4G speeds. What's everyone looking forward to the most? ⚡⚡️⚡️ https://t.co/vLAH3wosni — Donovan Sung (@donovansung) September 3, 2018

Protsessoriks on Snapdragon 845, selles osas pole midagi uut. Välkmälu on kuni 256 GB, olenevalt mudelist. Näotuvastus on, 3,5 mm kõrvaklapipistikut pole.

Mobiilil on kaks esi- ja tagakaamerat: taga 16 MP põhikaamera ja 13 MP teleobjektiiviga, teevad ka 960 fps üliaegluubis videot. Siiski interpoleeritakse see 240 kaadrit sekundis videost, mitte ei filmita naturaalselt nii suure kaadrisagedusega üles. Ees on arvatavasti 24 MP selfie-kaamerad.

Kes tahab infot ja uudiskilde otse allikast, võib vaadata siia (abiks Google Translate). Lähinädalad saavad olema põnevad, sest juba järgmisel esmaspäeval esitletakse veel üht paljulubavat tipptelefoni - OnePlus 6T esitlus toimub 29. oktoobril New Yorgis, kuhu ajakirjanikud on kutsutud. Oneplus nihutas esitluse päeva võrra varasemaks, kuna Apple on lubanud midagi riistvaralist välja kuulutada 30. oktoobril.