Veel kingisoovitusi: need on 2016. aasta kõige ägedamad tehnikakingid

Jõulude kõige põnevamad tehnikakingid on robotid, droonid ja nutiprillid, aga populaarsust ei kaota ka harjumuspärasemad nutiseadmed, annab ülevaate selleaastastest kingitrendidest Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema.

PetChatz: kas Su koer täna Sulle juba helistas? Kui Sa oma lemmiklooma väga armastad, siis ei ole Sul kahju 600 eurost PetChatz masina eest, mis võimaldab koeral Sulle helistada. Lemmikut saab koolitada käpaga nupule vajutama, kui ta Sind näha tahab. Ka Sina saad teha nii video- kui häälkõne ning lasta automaadil doseerida talle maiuseid ja rahustavaid lõhnasid. See ei ole nali, vaata videost. Soodsamad sarnased lahendused on saadaval ka paarisaja euroga, näiteks Furbo Dog Camera.

Anki Cozmo on selle aasta kõige kuumem robot-mänguasi, mille tehisintelligents ajab elevile ka suured lapsed. 170 eurosel robotil on 50 „lihast“, ta tunnetab ümbrusest kaamerate abil, tuvastab näod ja mäletab varasemaid suhtlusi. Ta õpib ja tema iseloom areneb. Ta näitab Sinuga suheldes ekraanil emotsioone, nii et Sa saad aru, mida ta mõtleb. Väike robot lubab saada sõbraks, kuid ühtlasi on teda võimalik ka ise programmeerida ja arendada.

Amazon Echo Doti uus versioon on selle aasta kõige kuumem nutika kodu kontroller ja kõlar, mis maksab vaid 50 dollarit. Sisaldab Amazoni versiooni virtuaalsest tehisassistendist ning temalt saab küsida küsimusi ja anda talle käsklusi alates takso tellimisest kuni nutika termostaadi juhtimiseni.

Selfi-pulk on nii 2015. Inimestele, kellele meeldib iseendast selfisid teha, on kõige vingem kingitus AirSelfie droon. Masin on pisike, vaid telefoni suurune, aga suudab tõusta paarikümne meetri kõrgusele, et Sinust ja sõpradest korralik pilt teha. Jõuluks masinat veel kahjuks kätte ei saa, aga Kickstarterist saab 175 euro eest tellimuse ära teha ja kink laekub kevadel.

Vanakooli Nintendo telekamäng on tagasi! 60 dollari eest saab selleks jõuluks tellida klassikalise kandilise Nintendo konsooli koos 30 retromänguga Super Mariost Donkey Kongini.

Spectacles videoprillid näevad hipster-lahedad välja ja läbi selle näevad sõbrad seda, mida Sinagi. Tee ja saada 10-sekundi videosid üle Snapchati.

2016. aasta popimad tehnikakingid tahvlite ja nutitelefonide seast

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul on nutiseadmed praktilisema mõtteviisiga inimeste seas igal aastal ühed populaarsemad ja oodatumad kingitused ning nende müük kasvab Eestis detsembris tavakuuga võrreldes 30-40 protsenti.

Turu-uuringufirma Norstat läbi viidud uuringu järgi plaanib 22 protsenti eestlastest tänavu jõuludeks kinkida nutiseadet – kõige sagedamini leiavad jõuluvana kingikotti tee tehnikakingid, mis on nutitelefonid ja tahvelarvutid. Neid plaanib kinkida kokku 13 protsenti vastanutest. Teiste populaarsemate nutikinkide hulgas on nutikell ja videomängukonsool.

Apple’i fännile on jõulukingihitt topeltkaameraga iPhone 7 Plus. Üllatavalt nõutakse värvidest mäekõrguselt teistest rohkem tavalist musta ning uue kõrgläikega jet black ehk teemantmusta mudeli vastu on huvi tagasihoidlikum. Lainurkobjektiivile lisandunud teleobjektiiviga telefon on nii populaarne, et Apple’il on Eestisse tarnimisega raskusi, seega tasub varakult kingijahile minna.

Teine kallis, kuid ülipopulaarne tippmudel on Samsung Galaxy S7 Edge, mida peetakse parima kaamera ja disainiga nutitelefoniks. Roosa mudel pole väga menukaks osutunud, aga kuldne ja must on kindla peale minek. Tõeline maiuspala Samsungi fännidele, mida tehnoloogiagurmaanid saavad virtuaalreaalse maailma avastamiseks kombineerida Samsung Gear VR prillidega.

CAT S60 on meistrimehele mõeldud kõrgtasemel telefon, millel on soojuskaamera. Augustis turule tulnud erakordselt tugev ja väidetavalt maailma kõige veekindlam seade on üle Euroopa nii menukas, et saab poodidest pidevalt otsa.

Keskklassi telefonidest on väga populaarseks valikuks lastele ja vähem nõudlikele nutitelefoni kasutajatele hea hinna-kvaliteedi suhtega Samsung Galaxy J3 ning J5, mis on Tele2-s müüdavuselt teisel ja neljandal kohal. Samas hinnaklassis on kindel valik ka müügiedetabeli kolmanda koha omanik Huawei P9 Lite, mis on tuntud suure aku ja väga hea esikaamera poolest.

Tahvelarvutite müügis on Samsungist mööda läinud Lenovo, mille silmapaistva disainiga ja videosisu vaatamiseks ideaalne Ideatab Yoga3 X50L on korralik seade kogu perele. Suur huvi on ka selle aasta vaieldamatu müügihiti Samsung Galaxy Tab A ning meelelahutuse tarbimiseks mõeldud Huawei Mediapad T1 tahvlite vastu.