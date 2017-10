Kuidas hüljata Android ja üle minna iPhone´ile

Eile kirjutasime uuest iPhone´ist. Kui oled nüüd otsustanud oma Androidiga seadme iPhone’i vastu vahetada, siis ei tähenda see kaotatud andmeid ja peavalu, sest Apple on selleks puhuks välja töötanud lahenduse, mis võimaldab valutult Androidilt iOSile üle minna.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul on tegemist rakendusega Move to iOS, mille saab alla laadida Google Play rakendusepoest. „Kui sa ei taha, et sinu kontaktid, pildid, videod, muusika ja failid kaduma lähevad, siis tuleks kasutada Apple’i lahendust, millega saab andmed lihtsalt Androidist iOSi tõsta. Kuid enne veel, kui asuda andmeid üle kandma, tuleb need vastavalt varundada,“ ütles Seliov.

Klienditeenindusdirektor toob välja neli olulist sammu, mida järgides saab andmed turvaliselt Androidi telefonist iOSi kanda.