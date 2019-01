Aasta alguse hitid: kõige ostetumad olid see tahvel, see süler ja see nutipistik

(Sisuturundus)

Mida osteti Eestis peale jõule ja aastavahetust? Ennustada on seda raske, aga meil on müüginumbrid olemas. Esikolmik on siin: Alfawise´i nutipistik, Alldocube´i mänguritahvel ja Huawei Matebook 13 sülearvuti. Lisaks on praegu soodsalt saada Xiaomi ruuterid, mis võivad samuti peagi edetabeli esikolmikusse jõuda.

Alfawise PE1004T Smart Plug - 8,85 €

Alfawise PE1004T on nutipistikupesa, mille saad pista tavalisse (euro)pistikupessa ja selle pessa omakorda mõne kodumajapidamise elektriseadme. Miks see hea on? Aga sellepärast, et nüüd saad läbi Tuya mobiiliäpi ükskõik kust kohast maailmas seda pistikupesa sisse-välja lülitada. Lisaks lülitamisele saab ka seadistada kuni kaheksa sisse- ja väljalülitamist ettenähtud aegadel või ettenähtud pikkustega. Kui oled hääljuhtimise fänn, siis seda seadet saab juhtida nii Alexa kui Google´i virtuaalse assistendi jaoks antud häälkäsklustega.

Ühe äpiga saab juhtida paljusid lülitusi - nii võid kogu kodu automatiseerida ja sisse-välja lülitada kõiki seadmeid, mis käivad seinakontaktist.

ALLDOCUBE M5X 4G - 203.43 eurot

ALLDOCUBE M5 X on mänguritahvel, mis vastavalt selle otstarbele on tavalisest võimsam, parema graafikaga ja kauakestva akuga. 10.1-tolline 2560 x 1600 piksline IPS ekraan on ühtviisi hea nii videote ja piltide vaatamsieks kui mobiilimängude mängimiseks. Mobiilseks andmesideks on nano-SIM kaardi pesa, mälu saab laiendada microSD kaardiga.

Lisaks 4G-le võid kasutada ka WiFi a/b/g/n/ac võrke.

Tahvlil on kaks kaamerat - 5 MP ja 2 MP.

Huawei Matebook 13 - 938,10 eurot

Huawei sülereid Eesti kaubandusvõrgust eriti ei leia, kuid mujal maailmas on need võitnud mitmeid auhindu ja hinnatud oma võimsuse, disaini ja kompaktsuse poolest. Huawei Matebook 13 mudelinimega W19B on 2160 x 1440 pikslise IPS ekraaniga, Intel Core i5-8265U protsessoriga ja 1 MP veebikaameraga. NVIDIA GeForce MX150 graafikakaardi abiga jooksevad ka mängud kiirelt ja nii 2,4 GHz kui 5 Ghz WiFiga saab juhtmevaba kiire ühenduse igal pool.

Õhukesel ja kergel süleril on 8 GB muutmälu ja 256 GB suurune SSD. 1,3 kg kaaluv süler on vaid 1,49 cm paksune, kuid sellest hoolimata on sülearvutil suured klahvid, mis on mugava madala käiguga. Väga suur hiireplaat lubab tegeleda ka suuremat hiire täpsust nõudvate video- ja graafikatöödega või mängimisega.

Boonus: Xiaomilt on ka midagi pakkuda

Need kolm olid Eestis enimostetud tooted, aga lisaks on Gearbestil praegu ka kolm head pakkumist Xiaomilt.

Original Xiaomi Mi Box 4 (48,67 eurot) on hääljuhtimisega ja Bluetooth-ühendusega Android TV boks, millega saad oma nutitelerile lisada hulga meediavaatamise võimalusi Android TV äppide näol. Seade toetab 4K sisu, teleriga saab ühendada HDMI 2.0 abiga. Võrgu jaoks on WiFi b/g/n.

Ja siis veel kaks ruuterit - Xiaomi Mi 3A (31,86 eurot) ja ülikompaktne seinakontakti käiv Xiaomi Simple Practical WiFi Modem (35,4 eurot) - see aitab põhiruuteri WiFi leviala laiendada ka kaugematesse nurkadesse. Põhiruuter ei pea olema just Xiaomi, sobivad enamus enamlevinud WiFi seadmeid.