Huawei vahetab uutel tippmudelitel aasta jooksul korra katkise ekraani tasuta välja

Mobiiltelefonide kasutajad peavad oma nutitelefone väärtuslikuks varaks ning katkine ekraan pakub neile kõige rohkem peavalu. Peamised mobiilidega ette tulevad ärevust tekitavad olukorrad on katki minevad ekraanid ja andmete kaotsiminek, mille puhul ootavad tarbijad, et tootjad peaksid neile toeks olema, kui seade katki läheb.

Koostöös IPSOSega viis Huawei läbi üle-euroopalise tarbijauuringu, milles küsiti inimestelt, millised olukorrad valmistavad neile nutitelefonidega seoses kõige rohkem peavalu ja millised on kõige tõenäolisemalt ette tulevad probleemid. Uuring näitas, et pea kõikide tarbijate hinnangul on katkine ekraan mobiiltelefonide puhul kõige tõenäolisem ja murettekitavam.

Uuringu tulemused näitasid, et 78% muretseb telefoni võimaliku katkimineku pärast. 63% vastanutest tundis muret, et võivad kaotada seadmesse salvestatud andmed, 59% muretses aku rikke ja 56% veekahjustuste pärast. 87,5% nutitelefoni kasutajatest leidis, et telefonide tootjad peaksid inimlike vigade või õnnetuste korral kasutajatele rohkem vastu tulema ning 92% märkis, et katkise ekraani asendamise kulud on liiga kõrged.

Tarbijad leiavad, et tootjad peaksid neile toeks olema, kui mõni seade katki läheb. „Oleme Huaweis sellega täiesti nõus ning soovides näidata, et me tõesti hoolime oma klientidest (Huawei Cares - uus teenusepakett), toome turule tasuta paketi koos meie uute, rohkelt tunnustust pälvinud telefonidega, mis vabastab kasutajad mobiiltelefonidega seotud ärevusest,“ selgitas Yanmin Wang, Huawei Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna ning Põhjamaade turgude juht kampaaniat lähemalt.

„Tunneme uhkust, et oleme esimene telefonitootja, kes teeb tarbijate heaks sellise lisapingutuse. Loodame, et ka teised ettevõtted tulevad sellega kaasa,“ lausus Wang.

Tasuta ekraanivahetus alates tänasest

Huawei Cares muutub tarbijatele kättesaadavaks alates 15. juulist ning kampaaniaperioodil uue Huawei P30 ja P30 Pro seeria nutitelefonide ostjad saavad vahetada katkise ekraani terve vastu üks kord 12 kuu jooksul, lisaks kantakse sellele ka kaitsekile.

Peale selle pakub Huawei Cares ka nn teeninduspäeva kasutamise võimalust kuu igal viimasel nädalal neljapäevast laupäevani kuni aasta lõpuni. Selles ajavahemikus saavad laias valikus teiste Huawei mudelite omanikud vahetada oma katkise ekraani uue vastu poole soodsamalt koos kaitsekilega.