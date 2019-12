Tallinna Tehnikaülikoolis algas vastuvõtt uuendatud riistvara arenduse ja programmeerimise õppekavale

Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) algas 1. detsembrist vastuvõtt uuendatud riistvara arenduse ja programmeerimise bakalaureusekavale. See on IT-teaduskonna ainus õppekava, mis annab teadmised nii riistvarast kui tarkvarast.

Eriala programmijuhi Andres Eegi sõnul on uuenduse eesmärk vastata kiiresti muutuva maailma väljakutsetele ning IT- ja elektroonikaettevõtete vajadustele: “Riistvara arendus ja programmeerimine sobib hästi neile, kes tahavad lisaks äppidele ja tarkvarale aru saada terviklahendustest.”

Uuendatud õppekavas on oluline osa riistvaral, riistvaralähedasel programmeerimisel ja kommunikatsioonitehnoloogiatel. “Meilt saavad noored universaalse ettevalmistuse ning oskuse näha suurt pilti, mõista füüsilisi seadmeid ja luua ise lahendusi, mis muudavad inimeste elu paremaks,” ütles Eek.

Eek tõi näiteks nutika koduse tehnika ja iseõppivate tootmisliinide lahendused, mille eri elementide loomisega alustatakse koolipingis.

Kui tarkvaraarendajate põud on üldtuntud fakt, siis Eegi sõnul on tegelikult riistvara arendajatest nii Eestis kui mujal maailmas vaat et suuremgi puudus. “Nutimaailma kasutajale on nähtav pigem tarkvaraline kasutajaliides, kõige aluseks olev riistvara jääb selle varju. Spetsialistide puudus on seda teravam ning huvitava töö ja tasu leidmise võimalused on väga head,” kinnitas Eek. “Valdkonna ekspertide palgatase äärmiselt konkurentsivõimeline nii Eestis kui välismaal.”

Eegi sõnul annavad teadmised riistvarast konkurentsieelise ka neile, kes soovivad hiljem valida tarkvaraarendaja või süsteemiarhitekti elukutse. „Valikained annavad rohkem võimalusi teadmiste ja oskuste profiili kujundamiseks. See lisab nii motivatsiooni õppimisel kui ka paindlikkust tulla toime kiiresti areneva tehnoloogiasektori väljakutsetega,” rääkis Eek.

“Ettevõtted ootavad noortelt spetsialistidelt tasakaalustatud teadmisi. Lisaks akadeemilisele alusharidusele ja erialateadmistele eeldatakse oskust neid teadmisi praktiliste ülesannete lahendamiseks rakendada ning iseseisvalt ja jätkuvalt täiendada,” sõnas Eek.

Selleks kasutatakse TalTechi IT-teaduskonnas üha enam õppemeetodina projektiaineid, mis annavad võimaluse loengutes õpitut praktilise rakendamise läbi kinnistada ja laiendada. “Projektiainetes saab meeskonnatöö kogemuse piiratud aja ja vahendite tingimustes, nii nagu reaalses elus. Ülesanded tulevad eelistatult ettevõtetest või TalTechi uurimisgruppidest,” lisas Eek. Põnevaid ülesandeid on tudengitele lahendamiseks pakkunud näiteks Telia, Ericsson ja Stoneridge ning tudengid on saanud nii kogemuse ettevõtete töödest-tegemistest.

TalTechis algas sisseastumisavalduste vastuvõtt 1. detsembril. Kehtib lävendipõhine vastuvõtt ning kõik, kes lävendi ületavad, on ülikooli vastu võetud.