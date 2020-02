IT-minister Kaimar Karu käivitas Balti suurima andmekeskuse ehituse

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu avas täna Saue valda kerkiva MCF andmekeskuse esimese etapi ehituse. Kolmes järgus rajatav andmesidekeskus maksab kokku 100 miljonit eurot.

Minister Kaimar Karu sõnul on rajatav andmesidekeskus riigi tasemel oluline projekt, mis annab nii kohalikele idufirmadele kui globaalsetele suurfirmadele võimaluse end Eestis turvaliselt sisse seada.

"Baltikumi suurima andmekeskuse rajamine Eestisse näitab, et investorid usuvad Eesti IT-võimekusse ja seda ka küberturbe alal. Kui investeering keskuse rajamisse on märkimisväärne, siis projektiga kaasnev potentsiaalne mõju oluliselt laiem - andmekeskuse rajamine tugevdab meie positsiooni regioonis ning avab uued võimalused rahvusvahelises konkurentsis," märkis Karu.

Ministri hinnangul on tegu ka ehituslikus mõttes väga kaasaaegse ja energiatõhusa hoonega. "Andmekeskus ei tähenda ainult kõledaid serveriruume, vaid ka kontori- ja koosolekuruume. MCF andmekeskus näitab oma hästi läbimõeldud komplekslahendusega loodetavasti eeskuju ka teistele," ütles Karu.

Andmesidekeskuse rajaja, MCF Estonia juhi Kert Everti sõnul on keskuse peamised kliendid suuri andmemahte kasutavad ettevõtted – IT, telekomi ja finantsasutused. “Andmekeskust saab võrrelda pangaga – kui inimesed hoiavad pangas raha, siis meie hoiame andmeid,” ütles Evert.

Kert Everti kinnitusel on andmekeskust planeeritud viis aastat ning tegemist on esimese omalaadsega Eestis, mille kogu arendus on tehtud just ja ainult andmekeskuse rajamise nõudeid arvestades.

"Valisime asukoha Harku ja Saue valla piiril välja väga hoolikalt, lähtudes turvalisusest, olemasolevatest andmeside- ja energiaühendustest ning heast logistikast sadama, lennujaama ja kesklinnaga," rääkis Evert.

"Rahvusvahelisel tasemel andmekeskus vastab ülikõrgetele turvastandarditele. Selle tagamiseks rajatakse nii füüsilised kui elektroonilised tõkked ja järgitakse Eesti riigi infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe ISKE standardit. Midagi sellist pole enne Eestisse ehitatud," selgitas Evert.

Andmekeskuse juurest jooksevad läbi kõigi suuremate sideoperaatorite ning ka riigi andmesideühendused Eesti ja Euroopa linnade vahel. Energiakindluse tagamiseks asub andmekeskus otse Eleringi alajaama kõrval, olles ühendatud ka Estlink´i kaabliga. Kolmanda energiakindluse kihi tagavad diiselgeneraatorid 200 000 liitrise kütusevaruga.

Baltimaade suurim andmekeskus valmib kolmes etapis. Esimene, 30 miljonit eurot maksev etapp hõlmab kolmekorruselist 14 500 ruutmeetri suurust hoonet, mis valmib 2021. aasta esimeses kvartalis. Sauel asuvale krundile on planeeritud veel kaks sama suurt laiendust. Kokku mahutab andmekeskuse esimene etapp kuni 1100 seadmekappi 45 000 serveriga ning täismahus kompleks 3300 seadmekappi 135 000 serveriga.

MCF andmekeskuse projekti algatasid nimekad ja pikaajalise kogemusega Eesti ning Soome erainvestorid. Projekti on aidanud praegusesse etappi jõuda teiste seas ka näiteks EAS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning veel kümmekond avaliku ja erasektori asutust.

Hoone arhitekt on Mari Kallas ning konstruktor Holger Karema. Andmesidekeskuse ehituse peatöövõtja on Merko Ehitus Eesti.