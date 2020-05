Volditavad ekraanid hakkavad lõpuks rohkem rakendusi saama, mis neid toetavad

Volditavate ekraanide tehnoloogia on küll olemas ja esimesed mobiilidki müügil, aga äppe, mis seda omadust oskaks ära kasutada, leidub veel vähe. Kuid juurde tulemas on üha rohkem leidlikke lahendusi rakenduste kasutamiseks ning ilmselt on oodata, et see valdkond hakkab järjest enam hoogu koguma, sest kõigest aastaga on volditavad ekraanid saanud hoopis tavapärasemaks ja töökindlamaks.

"Kui veel aasta tagasi räägiti volditavate ekraanidega telefonidest kui millestki täiesti erakordsest, siis on selle ajaga ju tegelikult ainuüksi Samsung tulnud välja kahe volditava mudeliga, Galaxy Fold ja Galaxy Z Flip, millest viimane jõudis märtsis müügile ka Eestis," märkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Volditavad ekraanid on loomas palju uusi võimalusi ka rakenduste loojatele, kes on hakanud teemaga üha usinamalt tegelema, kuna on näha, et sellised telefonid on järjest rohkem tulemas tavakasutusse.

"Viimane põnev uuendus on näiteks YouTube’i poolt Galaxy Z Flip telefonile, mis võimaldab videoid vaadata nii, et poolitatud ekraani ülemine osa näitab videot ja samal ajal saad alumisel poolel näha kommentaare ning kõike muud sinna juurde kuuluvat. Praktiliselt oleks tegemist nagu kahe eraldi ekraaniga. Väga mugav näiteks toiduretseptide jälgimiseks," selgitas Aasma.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht lisas, et Galaxy Z Flip on oma ekraanidimensioonide poolest just eriti populaarne arendajate seas, kes on loomas lahendusi, mis kasutavad ära korraga kaht eraldi ekraanipoolt. Kahe ekraani vaadet saab muidugi avada ka kõikides teistes Androidi kasutavates nutitelefonides, mis muudab mugavamaks näiteks erinevate dokumentide võrdlemise, teksti kopeerimise, tõlkeprogrammide kasutamise või ühes aknas kalkulaatori ja teises andmete tabeli lahti hoidmise.

"Vahel muidugi ei peagi looma eraldi funktsionaalsusega rakendust, et mingist uuest telefoni aspektist kasu saada. Näiteks oleme nüüd kriisi ajal kuulnud väga palju positiivset tagasisidet selle kohta, et Galaxy Z Flip on just eriti mugav videokõnede tegemiseks, sest mobiili ei pea pidevalt käes hoidma või seda millegi najal tasakaalustama. Seadme saab lihtsalt lauale panna ja pool ekraani üles tõsta ning ongi kõik," märkis Aasma.