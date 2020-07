Südasuve rohtunud hinnad: juuli lõpuni kohati kuni poole odavamad

(Sisuturundus)

Juuli lõpuni pole palju jäänud, vaid paar päeva. Nende loetud tundide jooksul toob Gearbest välja või on juba toonud letile südasuvised eripakkumised, mis on kohati kuni poole odavamad, kui tavahind. Siit leiad kogu südasuve kampaania, allpool aga on mõned paremad diilid, mis Arvutimaailma lugejate jaoks välja otsitud.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro -41%

64 MP põhikaameraga ja kolme lisakaameraga Redmi Note 9 Pro (257 eurot, leheküljel oleva kupongiga 204 eurot) on 30 W kiirlaadimisega ja 5020 mAh hiiglasliku akuga nutitelefon, mille odav hind pole märkimisväärselt tehnilisi andmeid mõjutanud. Ekraan on ka suur - 6,67tolline FHD+.

Oneplus Buds -21%

Oneplus on meilgi hästi tuntud bränd, nende kõrvaklappe aga nii hästi veel ei teata. Gearbestis on alanud kõrvaklappide Oneplus Buds eelmüük (hind juba nüüd soodsam tavahinnast, praegu 68 eurot), klapid pannakse teele augusti keskel ja jõuavad siia septembri alguseks.

Kolm mikrofoni aitavad hästi taustamüra kõrvaldada, koos laadimiskapsliga on muusikakuulamise aega akudelt kuni 30 tundi. Kõrvaklapid ise peavad vastu 7 tundi, enne kui laadimiskapslis laadimist vajavad.

Xiaomi Redmi 9A -44%

Redmi 9A on alla 90-eurone (87 €) nutitelefon, mis sobib hästi näiteks lapsele või õpilasele igapäevaseks kasutamiseks. Vaatamata üliodavale hinnale on tehnilised näitajad täiesti sobivad tänapäevaseks kasutamiseks: näotuvastusega sisselogimine, suur 5000 mAh aku, 13 MP AI tagakaamera, 5 MP selfie kaamera, 6,53-tolline suur ekraan.

POCO F2 Pro -18%



POCO F2 Pro (hind 383 eurot) on alles maikuus tutvustatud uus Hiina tipptelefon, mille hind oma tehniliste näitajate kohta ülimalt soodne. Sellel telefonil on neli võimsat tagakaamerat, tippklassi Qualcomm® Snapdragon™ 865 protsessor, kiireimad LPDDR5 operatiivmälu ja UFS 3.1 välkmälu (6 GB / 128 GB), vedelikjahutus graafiliste mängude mängimiseks, 6,67-tolline ekraan ja palju muidki korralikke näitajaid, mida kohtab vaid parimates nutitelefonides.

Huvitava nimega sülearvuti KUU K2 -42%



Lihtne ja ülikerge (1,35 kg) kaasaskantav sülearvuti KUU K2 (274 eurot) on paras kooli minevale õpilasele esimeseks masinaks või soodsaks reisiarvutiks, mis on alati käepärast ja mugav kaasa võtta. Selle arvuti klaviatuur ulatub äärest ääreni ja see lubab klahvid teha pisut suuremad kui tavaliselt, et oleks mugav kasutada nii väikese korpusega.

Ekraan on 14-tolline, külgedel ja üleval on väga kitsad ekraaniääred, mis aitavad samuti korpuse mõõtmeid nii suure ekraani juures vähendada.

Suur puuteplaat toimib ka numbriklaviatuurina, toitenupu sees on sõrmejäljelugeja. Neid omadusi kohtad tavaliselt vaid tippklassi sülearvutites, mis maksavad kordades rohkem.

Robottolmuimeja Xiaomi VIOMI V2 Pro -29%

Kui tahad universaalset ja murevaba kodust koristajat, siis võta mopiga robottolmuimeja, mis eemaldab tolmu ja peseb põrandalt ka tõrksama mustuse. Xiaomi Viomi V2 Pro (hind 305 eurot, kodulehel oleva kupongiga veel odavamalt) skannib ümbrust laseriga, jätab meelde toad, väldib takistusi ja tuleb toime 60-130 minutise koristustsükliga ühe laadimise jooksul. Selle ajaga saab kuivalt või niiskelt puhtaks ka suurema maja.

Duka Small Q 8-in-1 HD elektrooniline mõõdulint -35%



Mõõdulindid on nii 90ndad. Tänapäeval, kui tahad midagi mõõta, on selleks kas äpp või siis täpsemaks tööks elektrooniline mõõdulint.

Duka Small Q (hind 12 eurot) mõõdab nii sirgeid kui kumeraid objekte, sellega saab täpselt mõõta mistahes kõverjoone pikkust. Maksimaalne mõõtepikkus on 99 meetrit.

2020 Xiaomi Redmi AirDots 2 -31%

Sel kevadel uuenesid Redmi populaarsed kõrvaklapid Airdots 2 (hind 15,5 eurot), nüüd on nende aku tööaeg 12 tundi. Lisaks ühenduvad kõrvaklapid kumbki otse nutiseadmega, mitte läbi ühe kuulari, nagu eelmisel põlvkonnal. See tagab väga väikese viiteaja, et oleks mugavam mängida ja ka videot vaadata - pilt ja heli on paremini sünkroonis. Klappide hind aga on praegu veelgi odavam.