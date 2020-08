Samsungi suvine uudistoodete sadu: uus tahvel, nutikell ja kõrvaklapid (lisaks telefonile)

Äsja tutvustati Samsungi uut tipptelefoniseeriat Galaxy Note20, kuid samal ajal triivisid selle varjus välja ka terve rida muidki uudistooteid: uued tahvelarvutid Galaxy Tab S7 ja Tab S7+, nutikell Galaxy Watch3 ja juhtmevabad oakujulised kõrvaklapid Galaxy Buds Live.

Tahvelarvuti eelmüük algas 5. augustil ja poelettidele jõuab seade 21. augustil. Nutikell Galaxy Watch3 ning juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds Live on juba Eestis müügil.

Uued tahvelarvutid Galaxy Tab S7 ja Tab S7+: ülikiire pliiatsi ja lisaklaviatuuriga

Galaxy Tab S7 ja Tab S7+ on varustatud viimase generatsiooni kiire kaheksatuumalise protsessoriga (kuni 3,09 GHz), mis sobib nii kontoritööks, osalemiseks videokonverentsidel kui mängimiseks. Endiselt tuleb tahvelarvutiga kaasa puutepliiats S Pen, mis on samuti läbinud uuenduskuuri. Koos seadme ekraani 120 Hz värskendussagedusega ning puutepliiatsi S Pen märkimisväärselt suurenenud reageerimiskiirusega on selle kasutamine pea sama loomulik, kui paberile joonistades. Puutepliiats kinnitub magnetiga tahvelarvuti tagaküljele ning selle sees pole akut.

Galaxy Tab S7 ja Tab S7+ sisaldavad endas mitmeid täiendusi, et seadmega töötamist mugavamaks teha. Täiendatud on näiteks Samsung Dex lahendust, mida on võimalik nüüdsest kasutada ka üle WiFi, kuvades kogu ekraani sisu samas võrgus olevasse nutitelerisse. Seade suudab samaaegselt avada ja ekraanil jagada mitmeid erinevaid dokumente ja programme ning täiendatud on ka ühilduvust Microsofti kontoriprogrammidega.

Tahvlile saab lisaks muretseda klaviatuuriga ümbrise (book cover keyboard), millega muutub tahvelarvuti sisuliselt sülearvutiks. See kinnitub magnetitega tahvelarvuti külge ning Samsung Dex funktsiooni kasutades muutub tahvelarvuti kasutajaliides sarnaseks tavalise arvuti omaga, seega saab näiteks tööreisile minnes võtta sülearvuti asemel kaasa kompaktse tahvelarvuti.

Galaxy Tab S7 ekraanidiagonaaliks on 11 tolli ning seade kaalub sealjuures kõigest pool kilo. Tab S7+ on suurema, 12,4 tollise ekraaniga ning kaaluks on 575 g.

Endiselt on seadmel olemas ka Samsung Kids funktsioon, mis lubab lapsevanemal tahvelarvuti kasutusele teatud piirid panna. Piirata saab nii tahvelarvuti kasutusaega kui ka rakendusi, millele on ligipääs. Lisaks soovitab lahendus lastele mitmeid häid õppimiseks mõeldud sisuga mänge ja rakendusi.

Samsung Galaxy Tab S7 ja Tab S7+ tahvelarvutid tulevad müügile kahes värvis – Müstiline Must ja Müstiline Pronks.

Tehnilised andmed: Galaxy Tab S7 ja Tab S7+

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+ Ekraan: 11-tolline, 2560x1600 pikslit (WQXGA), LTPS TFT, kuni 120 Hz 12,4-tolline, 2800x1752 pikslit (WQXGA+), Super AMOLED, kuni 120 Hz OS: Android 10 Värvus: "müstiline must", "müstiline pronks" Mõõtmed ja kaal: 253,8 x 165,3 x 6,3 mm; 498 g (WiFi), 500 g (LTE), 502 g (5G mudel) 285 x 185 x 5,7 mm; 575 g (WiFi, LTE, 5G) Kaamerad: Ees 8 MP, taga 13 MP + 5 MP (ülilainurk) Mälu / salvestusruum: 6GB + 128GB / 8GB + 256 GB, microSD kuni 1 TB Kiibistik: 7㎚ 64-bitine kaheksatuumaline 3,09 ㎓ (maksimaalne kiirendus) + 2,4 ㎓ + 1,8 ㎓ Aku: 8000 mAh 10 090 mAh Ühenduvus: 5G, LTE, WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), WiFi Direct, Bluetooth 5.0 Sisendid-väljundid: USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Out) Andurid: kiirendusandur, kompass, güroskoop, valgustugevus, Hall´i andur Heli: 4 kõlarit (AKG), Dolby Atmos

Galaxy Watch3: suurem ekraan, kergem korpus

Roostevabast terasest korpusega Galaxy Watch3 nutikellast tuleb müügile kaks mudelit - 41 mm ja 45 mm läbimõõduga sihverplaadiga. Mõlemad on saadaval ka LTE võrgu toega. Värvivalikus on must, hõbedane ja pronksikarva kell. Hiljem jõuab valitud turgudel lettidele ka titaanist valmistatud korpusega Galaxy Watch3.

45 mm mudel on suurema ekraani juures ise 14% õhem, 8% väiksem ja 15% kergem kui selle eelkäija Galaxy Watch, mis teeb randmel kandmisemugavamaks, kui varem. Jätkuvalt on kellal Super AMOLED ekraan, mida on hea lugeda ka päikese käes ning kõik vajalikud funktsioonid igapäevasteks tegevusteks, sealhulgas nutikella sõnumite edastamine randmele. Kell on varustatud nii optilise kui ka elektrilise pulsimõõtjaga ning sellel on 8 GB sisemist salvestusruumi, et soovi korral sinna näiteks muusikat laadida, mis lubab jooksma minnes telefoni koju jätta, kui kõrvaklapid on kellaga ühendatud.

Kellale on Galaxy Store´i poest saadaval erinevaid (digitaalseid) sihverplaate rohkem kui 80 000 variandi seast, mis sobivad nii treeningute kui ka pidulike sündmuste jaoks.

Uus Galaxy Watch3 teeb sammu edasi ka terviseandmete mõõtmisel ning analüüsimisel. Kella funktsioonid võimaldavad mõõta vere hapnikusisaldust ja kasutaja hapnikutarbimist, samuti on kell abiks jooksuharrastajatele, kuna suudab reaalajas analüüsida liikumist ning koostada pärast treeningut vastava raporti. Vajadusel saab saata kukkumise korral eelnevalt seadistatud kontaktidele appikutse. Need uuendused jõuavad kellale tarkvaravärskendusega.

Endiselt on aga võimalik kellalt valida rohkem kuni 30 treeningrežiimi vahel ning kuna korraliku treeningu juurde käib ka puhkus, muutis Samsung treeningute tõhustamiseks põhjalikumaks ka unerežiimi jälgimise ja analüüsimise. Sarnaselt eelmistele mudelitele tuvastab nutikell automaatselt erinevad treeningud, nagu jooksmine, rattasõit või sõudetreening. Kell vastab 5 ATM veekindlusele, mis tähendab, et sellega võib muretult trenni teha ka vee sees.

Tehnilised andmed: Galaxy Watch3

Värv: Roostevaba teras: pronks, must, hall; titaankorpus: must Materjal: Roostevabast terasest korpus nahast rihmaga, titaankorpus metallrihmaga Mõõtmed, kaal: 45 mm mudel: 45 x 46,2 x 11,1 mm; 53,8 g (roostevaba teras) / 43 g (titaanium)

41 mm mudel: 41 x 42,5 x 11,3 mm; 48,2 g (roostevaba teras) ilma rihmata Ekraan: 45 mm: 1,4-tollise läbimõõduga (34 mm) / 41 mm: 1,2-tolline (30 mm)

360 x 360 pikslit, Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass DX kriimustuskindlusega Aku: 45 mm: 340 mAh / 41 mm: 247 mAh; WPC juhtmevaba laadimine Protsessor: Exynos 9110, kahetuumaline, 1,15 GHz OS: Tizen Based Wearable OS 5.5 Mälu: 1 GB RAM + 8 GB välkmälu Ühenduvus: LTE (ainult LTE mudelitel), Bluetooth 5.0, WiFi b/g/n, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Andurid: kiirendusandur, baromeeter, güroskoop, valgusandur, optiline pulsimõõtja, elektriline pulsimõõtja Vastupidavus: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G (veekindel) Nõuded nutitelefonile: Android 5.0↑ või iPhone 5↑ / iOS 9.0↑, operatiivmälu vähemalt 1,5 GB

Galaxy Buds Live: ergonoomilised selge heliga kõrvaklapid

Samsungi juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds Live olid juba leketest tuttavad oma erilise kuju poolest. Need on Samsungi esimesed oakujulised klapid. Uue disainiga peituvad need rohkem kõrvas sees, olles välimuselt tagasihoidlikumad ja vähem silmatorkavamad, samas helikvaliteet on endiselt hea.

Oakujulise disainiga klapid tuleb õiges asendis kõrva pista, siis need püsivad väga kindlalt ja mugavalt.

Koostöös AKG-ga valmistatud Galaxy Buds Live klapid sisaldavad 12 mm kõlarielementi ja bassikanalit, et tagada muusika kuulamisel või mängude mängimisel tipptasemel helikvaliteet. Kõrvaklappidel on avatud tüüpi aktiivne mürasummutus (ANC), mis võimaldab summutada välised helid, nagu autode mootorimüra või kodused valjuhäälsed kodumasinad, kuid samas hoida kuuldavana inimkõne. Avatud tüüpi aktiivne mürasummutus vähendab madalsageduslikku taustamüra kuni 97%.

Klappidel on kaks sisemist ja üks väline mikrofon, et telefonikõned oleks selgelt kuuldavad. Uue funktsiooni Buds Together abil saab helikvaliteedis järele andmata kuulata muusikat ka sõpradega koos, jagades teist kõrvaklappi teise kuulajaga.

Galaxy Buds Live klappide aku kestab kuni kuus tundi ning laadimiskarp mahutab veel 15 tundi laadimisaega lisaks, seega on võimalik ühe laadimisega muusikat kuulata või telefonikõnesid pidada kuni 21 tundi. Viieminutilise laadimisega on võimalik anda klappidele energiat tunniseks taasesituseks. Ilma mürasummutuse ja Bixby häälkäskluste toeta saab ühe täislaadimisega klappe kasutada kuni 29 tundi.

Eestis on Galaxy Watch3 41 mm mudeli värvivalikuks "müstiline pronks" ja "müstiline hõbe" ning 45 mm mudel värvides "müstiline hõbe" ja "müstiline must". Galaxy Buds Live klappide värvivalikus on "müstiline pronks", "müstiline hõbe" ja "müstiline must".

Tehnilised andmed: Galaxy Buds Live