Linas Pečiūra: juba praegu on meie elu kolinud “pilve”. Mis saab edasi?

Pilvandmetöötlusteenuste kasv kogu maailmas on jätkuvalt kiire – tulevikus töötlevad pilvepõhised andmekeskused üle 90 protsendi kogu internetimahust. Valdav osa ettevõtetest kasutab pilvetehnoloogiat juba praegu oma äritegevuses. Samal ajal, kui pilve populaarsus kasvab, suurenevad ka tarbijate mured. Turu-uuringud näitavad, et ettevõtete põhimure on seotud andmete turvalisuse ja privaatsusega.

Sellegipoolest on eksperdid arvamusel, et õigeaegselt ja põhjalikult teostatud pilvesüsteemi hooldus, mis on tänapäeval enamike ettevõtete tähelepanu keskpunktis, aitab erinevaid ohte ennetada.

Ettevõtted on praegusel ajal korrastamas oma pilvesüsteeme

Tõenäoliselt on enamik juba kursis sellega, et varem või hiljem kantakse suurem osa andmetest füüsilistest andmekeskustest üle pilvandmekeskustesse. Pilve populaarsus on alates selle kasutuselevõtust kasvanud iga aastaga, kuid ekspertide sõnul pole "lagi" veel käes. Hinnanguliselt töötlevad pilvandmekeskused juba 2021. aastal 94 protsenti kogu interneti koormusest ja kogu tööstusharu väärtust hinnatakse Reporter Linki kohaselt 2023. aastaks 525 miljardile eurole, kui 2018. aastal oli selle väärtus "ainult" 229 miljardit.

Muutuva turuga kohanemiseks pööravad ettevõtted praegu erilist tähelepanu andmete teisaldamisele pilve. Uuringufirma 451 Research andmetel kasutavad või plaanivad pilveteenuseid kasutusele võtta üle 90 protsendi ettevõtteid. Seega pole enam küsimus selles, kas ettevõtted liiguvad pilve, vaid millal see toimub.

Seetõttu pole enam ettevõtete üks suurimaid muresid ainult andmeedastus, vaid ka tõhus ja turvaline pilveplatvormide kasutus. See aitab varakult tuvastada ja minimeerida võimalikke riske ning leida vajadusel efektiivseid lahendusi.

Need aspektid on tarbijate jaoks eriti olulised, kuna uuringud näitavad, et pilveteenuste puhul on privaatsus ja turvalisus ettevõtete jaoks peamine murekoht. Niisiis peab kasutama kõikvõimalikke vahendeid, et luua süsteem ja põhimõtted, millega tagada kvaliteetne andmekaitse. Lisaks ootavad pea pooled küsitletud ettevõtetest märkimisväärset kulude vähendamist ja optimeerimist tänu pilveteenustele. Seetõttu investeerivad ettevõtted tänapäeval üha enam kasutusel oleva ökosüsteemi üksikasjalikku analüüsi.

Kuidas selline analüüs välja näeb?

Ettevõtte ökosüsteemide ülevaadet rakendatakse harilikult viies harus – teenuskvaliteedi, ohutuse, tõhususe ja optimaalsete kulude hindamisel. Sedasi tuvastatakse parimad võimalused pilve ökosüsteemide kasutamiseks ja luuakse plaan, kuidas tulevikus kulusid veelgi enam optimeerida.

Lisaks aitab selline analüüs ettevõttel paremini mõista oma süsteemide tööprotsesse ja läbi selle muuta ka pilveteenuste kasutamist ajapikku üha efektiivsemaks. Analüüsi käigus hinnatakse varakult ka riske ning soovitatakse viise, kuidas ohte võimalikult efektiivselt vältida.

Selline tegevusaudit viidi hiljuti läbi Soome seadusandlus- ja tervisetehnoloogiaettevõttes Citrus Solutions. Amazon Web Services sai pilveteenused „päranduseks” teiselt ettevõttelt, mille nad ostsid, kuid omandatud ettevõtte pilveteenuste ökosüsteeme ei osatud efektiivselt edasi arendada. Seega loodeti analüüsi kaudu leida parimaid lahendusi kulude vähendamiseks, tööprotsesside automatiseerimiseks ja üleüldiselt edendada DevOps tarkvara kasutamist AWS keskkonnas.

Läbi AWSi Well-Architected Review analüüsi koostati ettevõttele riskimaandamise strateegia ning spetsiifilised juhendid, kuidas luua sidus võrgustik, mis aitaks rakendusi hõlpsasti pilve laadida.

Seejärel aidati optimeerida pilveteenuste töömahtu ning tutvustati kliendile, kuidas DevOps tarkvara AWS platvormidel tõhusamalt kasutada.

Süsteemide analüüsimine: mida tulevikus oodata?

Pilvelahenduste turg kasvab tõenäoliselt stabiilselt edasi ning loomulikult kasvab ka teenuste populaarsus. Ettevõtted üle kogu maailma investeerivad üha enam sellesse valdkonda ning viivad üha enam teenuseid pilve. Ning ettevõtted, kes on juba pilvelahendusi rakendamas, otsivad tulevikus viise, kuidas süsteeme efektiivsemaks muuta.

Tarkvarateenustena (SaaS) jäävad ka edaspidi populaarseimaks pilveteenused. Globaalse analüütikaettevõtte Gartner’i andmetel toob selline teenusmudel ainuüksi tarneettevõtetele 2021. aastaks 113 miljardi dollari suuruse käibe. Infrastruktuurteenuse (IaaS) ja platvormteenuse (PaaS) mudelid jätkavad samuti stabiilselt ehk kolm populaarseimat mudelit tõenäoliselt ei muutu.

Pilvelahenduste statistika näitab, et ka väikesed ja keskmised ettevõtted panustavad üha enam avalikesse pilveteenustesse. Avaliku sektori pilveteenustesse investeerimine kasvab kolm korda kiiremini kui erasektori pilveteenustesse investeerimine. On alust arvata, et pikas perspektiivis see vahe aina kasvab.

Linas Pečiūra on rahvusvahelise tarkvaraettevõtte Crayon pilvelahenduste ja -teenuste juht Baltimaades