Möödunud aastal kulutasid eestlased Goolge’i äpipoes ja Apple’i App Store’is pakutud rakendustes sadu tuhandeid eurosid, kusjuures enim tehti kulutusi YouTube’is, Tinderis ning erinevates mängudes, selgub telekomioperaatori Elisa poolt avaldatud statistikast. Mobiilimaksed on jätkuvalt populaarsed ka parkimise ning piletite eest tasumiseks.

Mullu kujunes Eestis kõige menukamaks igakuisele mobiiliarvele lisatud äpiostuks YouTube Premiumi tellimus, mis lubab sisu vaadata ilma reklaamideta ning pakub ligipääsu ka sisule, mida tavakasutajad ei näe. Meelelahutusliku sisu kõrval lisati rakendusesisese ostuna mobiiliarvele tihti ka Tinder Goldi kasutusõigus ning Google Drive’i salvestusruum. Mitmed rallifännid otustasid aga soetada WRC äpi Plus tellimuse.

Rakendusesisesed ostud olid menukad ka mängudes, kusjuures kõige aktiivsemalt kasutati mikro-oste laste seas populaarses Robloxi mängus Robuxide ehk mänguraha ostmiseks. Niisamuti olid populaarsed mängud nagu Homescapes, Gardenscapes ja Mafia City. Eelmise aasta andmete põhjal jääb ühe mikro-ostu suurus harilikult 1-10 euro juurde.

“Võimalus lisada ostusumma mugavalt telefoniarvele on heaks ja mugavaks alternatiiviks krediitkaardile. Arvestades aga seda, et ostude tegemine on tehtud väga lihtsaks, tuleks nooremate kasutajatega kindlasti paika panna piirid ning vajadusel teenuseid piirata, et ühegi kuu arvelt ei vaataks vastu ebameeldiv üllatus,” rääkis Elisa erakliendi üksuse juht Mailiis Ploomann.

Mobiilimaksteid kasutati möödunud aastal äpisiseste ostude kõrval aktiivselt ka igapäevategevuste eest tasumiseks. Nii nagu ka varasematel aastatel, oli mullu kõige levinumaks M-makse kasutuskohaks parkimise eest tasumine, niisamuti kasutati mobiilimakseid aktiivselt uudisväljaannete tellimuste sõlmimiseks, lotopiletite ostmiseks ning ka kino- ja teatripiletite eest tasumiseks.

“Mobiilimakseid hakati möödunud aastal aktiivsemalt kasutama ka erinevate voogedastusteenuste eest tasumiseks, samas kui maailmas valitsev keeruline olukord on aktiivselt tõstnud ka uudisteportaalide maksvata kasutajate hulka,” lausus Ploomann. “Lotopiletite ostmine M-maksete toel on juba aastaid menukas olnud, niisamuti on näha, et kõiksuguste erinevate meelelahutusürituste piletite ostmine on samuti aina enam kolimas mobiilidesse.”

“M-maksed on muutumas järjest populaarsemaks ning pidevalt on lisandumas uusi teenusepakkujaid, kes võimaldavad oma klientidel krediitkaardi, pangaülekandega tasumise või sularahamaksete kõrval lisada ühekordsed või regulaarsed maksed mobiiliarvele,” ütles Ploomann. “Ühelt poolt võidavad sellest kliendid, kelle elu muutub seeläbi märksa mugavamaks, teisalt laiendavad teenusepakkujad potentsiaalsete klientide ringi, kes saavad nende toodetest või teenustest osa.”

TOP 10 rakendusesisest ostu Google Play poes

Youtube Premium Youtube Music Premium Tinder Gold Google Drive 100 GB Roblox – 400 Robux Roblox – 800 Robux WRC Plus All Live Monthly Handful of Coins Gardenscapes – Garden Kit Roblox – 1700 Robux

Kuidas tasuda rakenduste ja rakendusesiseste ostude eest mobiiliarvega?

Apple’i seadmetes tuleb mobiiliarvega tasumiseks suunduda seadme sätetesse ning funktsionaalsus aktiveerida. Selleks tuleb menüüdes liikuda: Settings -> Payment & Shipping -> Add Payment Method -> Mobile Phone -> Use This Mobile Number.

Androidiga seadmetes tuleb ostu sooritamisel avada erinevate maksevõimaluste menüü ning valida sealt “Use Mobile Billing” või “Kasuta mobiilimakset”.

Kui seadme kasutajaks on laps, soovitab Ploomann lapsega “Osta” nupu vajutamise tagajärgedest rääkida ning lülitada vajadusel sisse vanemliku kontrolli sätted, et vältida ebameeldivaid üllatusi tuleva kuu telefoniarvel. Androidiga seadmete puhul leiab selleks juhised siit ning Apple’i seadmete jaoks leiab juhised siit