Samsung avalikustas uued volditavad telefonid Galaxy Fold4 ja Galaxy Flip4 lisaks nutikella Galaxy Watch5 ja juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds2 Pro. Kõik parem kui kunagi varem, olgugi, et tibusammudes.



Volditavad telefonid piltlikult öeldes suuremaks kasvanud ja seadmed sobivad neile, kes soovivad head telefoni, mis oleks kompaktne ja ennekõike "Midagi erilist ja huvitavat,“ nagu sõnas Samsung Electronics Baltics kommunikatsioonijuht Liga Bite.

Galaxy Flip4 on eelmisega võrreldes parema kaamerasüsteemi ja suurem akuga. Telefoni tagaküljel on kaks 12 MP kaamerat, millest üks on põhikaamera ja teine lainurkkaamera. Lisaks on telefoni siseküljel 10 MP selfikaamera. Telefoni põhikaamera on nüüd varustatud suurema kaamerasensoriga, mis võimaldab paremaid pilte teha hämaras. Koos võimsa Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 protsessoriga on pildikvaliteet paranenud nii päevavalges kui õhtuhämaruses.

Kui telefon lahti voltida, avaneb kasutajale 6,7-tolline ekraan, mis toetab 120 Hz värskendussagedust ja aku säästmiseks viib telefon kohati värskendussageduse alla kuni 1 Hz peale. Välisküljel on telefonil väiksem 1,9-tolline ekraan, mis sobib kiirelt teavituste ja kella vaatamiseks ilma telefoni avamata. Seadme sees on 3700 mAh aku ning seade toetab üsna kiiret 25W kiirlaadimist, mis laeb terve aku täis pisut üle tunniga.

Tegu on ennekõike kompaktse ja erilise seadmega, mis Samsungi S seeriale jääb kaamerate ja laadimisega alla, kuid pakub paremat protsessorit.

Ootame huviga võrdlusteste.

Galaxy Fold4 on Samsungi volditavate telefonide lipulaev.

Kokkuvoldituna on seadme suurus võrreldav tavalise nutitelefoniga, Lahtivolditult tahvelarvutiga sarnanev kogemus, mis sobib suurepäraselt töötamiseks või ka meelelahutuseks.

Tegemist on esimese seadmega, millel on operatsioonisüsteemiks Google’iga koos arendatud Android 12L. See on spetsiaalne Androidi versioon, mis on mõeldud suure ekraaniga seadmete ja volditavate telefonide jaoks. Lisaks muudele uuendustele on telefoni hing ja ekraani ääred tehtud õhemaks.

Loodetavasti on uus Androidi versioon tugev alustala rakenduste arendajatele, kes siiamaani, ebaõnnestunult järgi sörkinud volditavate ja suure ekraaniga seadmete kasutajakogemuses.

Galaxy Fold4 kaamerad on saanud samuti uuenduskuuri: 50 MP põhikaamera, 12 MP ülilainurkkaamera ja 10 MP telefotokaamera, Selfikaamera on paigutatud sarnaselt eelmise aasta mudeliga telefoni sisemise ekraani alla, mis on äge, kuid pole kaugeltki põhikaameratega võrreldava pildikvaliteediga.



Telefoni peamine siseküljel on 7,6-tolline ekraan, mis toetab 120 Hz värskendussagedust ja minimaalselt 1 Hz peale, mis säästab akut. Välisküljel on 6,2-tolline ekraan, mis sobib kõnedele ja sõnumitele vastamiseks ilma, et peaks telefoni lahti voltima.

Koostöös teenusepakkujatega on parendatud rakenduste nagu Facebook ning Netflixi kasutajakogemust ja saab näiteks vaadata ka Flex Mode’is ehk siis kui telefon on pooleldi lahtivoldituna lauale asetatud.

Mõlemaid telefone katab väljastpoolt Corning® Gorilla® Glass Victus®+ ja seadmete raamid on valmistatud alumiiniumist. Nii fold kui Flip telefonid on IPX8 reitinguga pritsmekindlad, seega ei pea neid kasutades vihma või väiksemate pritsmete pärast muretsema.

IPX8 - Telefonil puudub tolmukindlus, või õigemini tähistab X, et seda ei ole tesstitudki. Teine tähis 8, näitab, et seadme võib uputada kuni meetri sügavusele vette ehk vihma kätte jäämine ja veesõidukist välja kukkumine ei tohiks seda kasutuks muuta.

Kõik uued telefonid on pakendatud täielikult taaskasutatud paberist tehtud pakendisse ja Galaxy Fold4 ja Galaxy Flip4 telefonide pakendamiseks on kasutatud 58% vähem materjale kui esimeste volditavate telefonide puhul. Tänu sellele jääb keskkonda vaid sel aastal paiskamata hinnanguliselt 10 000 tonni süsinikheitmeid.



Galaxy Flip4 telefonil on 8 GB muutmälu ja kuni 128/256/512 GB salvestusruumi. Galaxy Fold4 telefonil on 12 GB muutmälu ja kuni 256/512 GB/1 TB salvestusruumi.

Uued volditavad nutitelefonid Galaxy Fold4 ja Galaxy Flip4 on eeltellimiseks saadaval poodidesse hinnaga alates 1800€ ja 1100€ ning kliendini jõuavad seadmed 26. augustil.

Lisaainfo leiad tootja kodulehelt www.Samsung.ee

Kell ja klapid

Samsung avalikustas koos uute volditavate nutitelefonidega ka kantavad nutiseadmed – nutikellad Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro ja juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds2 Pro.

Galaxy Watch5 ja Galaxy Watch5 Pro kasutab, sarnaselt eelmisele mudelile, Google Wear OS operatsioonisüsteemi, mis võimaldab kasutajatel kasutada kõiki Google’i teenuseid ja seadme BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) sensor annab inimestele laias valikus terviseinfot, mida ta pole kunagi küsinud ega ole valmis elukvaliteedi muutmiseks kasutama (Va mõned erandid)

Nutikellades olev BIA sensor annab kasutajatele rohkelt terviseinfot: mõõdab pulssi, EKG-d, mõõta kehakoostist, vere hapnikusisaldust ja kuidagi ka stressitaset.

Nutikellal lisatud võimalus kasutajale anda lisaks trenninippidele soovitusi, kuidas väsitavast treeningust taastuda. Näiteks kui palju peaks kasutaja vett tarbima võttes arvesse kui palju ta on higistanud.

Uute kellade juures on suur rõhk ka unekvaliteedil. Galaxy Watch5 ja Watch5 Pro jälgivad inimese und, unestaadiume ja tuvastavad norskamist ning annavad seejärel inimesele soovitusi, kuidas enda und parandada.

Galaxy Watch5 nutikellal on võrreldes varasema mudeliga 15% suurem aku ja nagu igal uuel mudelil: tugevdatud ekraanikate.

Galaxy Watch5 Pro on aga suunatud ennekõike spordihuvilistele ja tava versioonist vastupidavam.Varustatud suurema akuga, et matkad ja ratta sõidud mugavalt jälgitud saaksid.

Kellal on suurem aku (590 mAh) kui Galaxy Watch4 nutikellal (470 mAh) ning esmakordselt Samsungi kelladel saab Galaxy Watch5 Pro peale laadida GPX formaadis kaardi rajafaile, mida mugavalt kella pealt näiteks joostes järgida.

Galaxy Buds2 Pro kõrvaklapid on mõeldud asendama Samsungi kõrvaklappe Galaxy Buds Pro. Uued klapid on 15% väiksema disainiga ja toetavad nüüd Hi-Fi 24 bitist heli ja kõrvaklapid on aktiivse mürasummutusega.

Kõrvaklappide aku pakub sisselülitatud mürasummutusega kuni 5 tundi kuulamist (koos karbiga kuni 18 tundi) ja kui mürasummutus on välja lülitatud, siis kuni 8 tundi kuulamist (koos karbiga kuni 29 tundi).

Galaxy Buds2 Pro klapid on valmistatud 90% ulatuses taaskasutatud materjalidest, sealhulgas näiteks ookeanidest korjatud vanad kalavõrgud.

Kõik uued seadmed on saadaval eeltellimiseks järgneva hinnaga: Galaxy Watch5 326€, Galaxy Watch5 Pro 465€ ning Galaxy Buds2 Pro kõrvaklapid 227€

Samsungil on käimas eeltellijatele kampaania, kus pro Kella tellija saab tasuta kaasa Buds Live klapid ja telefoni tellija Buds2 pro klapid jne, lisaks ostavad vana telefoni kuni 1000€ eest tagasi.