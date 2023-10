Mängijatele loomevõimaluste andmiseks tõi Logitech välja oma uued tooted Yeti GX, Litra Beam LX ja Yeti Orb.

Logitech G, Logitechi haruettevõte ning mängutehnoloogia ja -varustuse juhtiv arendaja tõi välja kolm uut tipptasemel toodet, mis tõstavad mängu- ja voogedastuskogemuse uuele tasemele: kaks uut mikrofoni Logitech G Yeti GX ja Logitech G Yeti Orb ning uue valgustuse Logitech G Litra Beam LX.

Lisaks sellele annab Logitech G teada, et Logitech G Litra Beam tippklassi voogedastuse klahvivalgustus ja Logitech G Compass mikrofonivars läbisid uuenduskuuri, mis hõlmab Logitech G kaubamärki ja pakendit.

Mängijad tegelevad mängimise käigus üha rohkem sisuloomise ja voogedastusega ning tipptaseme valgustus ja heli on kvaliteetse sisu edastamiseks olulised. Mängimine leviedastuse stiilis heli ja professionaalsel tasemel valgustusega on loomingulise edu saavutamiseks kriitilise tähtsusega ning võib aidata vältida pildivoo ilmetuks ja heli moonutatuks muutumist. Suurepärane heli ja valgustus võimaldab aga koos mängida ja ennast kogukonnas väljendada olenemata sellest, kas lobisetakse sõpradega Discordis, laiendatakse oma kogukonda Twitchis või edastatakse striimi tuhandetele jälgijatele YouTube’is.

„Blue Microphone’i ja Logitech G disainerid ja insenerid on koos tegutsenud, et luua mängumikrofon professionaalse klassi heli ning paljude spetsiaalselt mängijate jaoks kohandatud funktsioonidega,” ütles Logitech G asepresident Vincent Borel, „me mõistame, et mängijad tahavad oma vaatajaid kaasa haarata ja nendega kogemusi jagada. Neile, kes mängivad vaatajatele, on see õige vahend, mis võimaldab neil koos mängida ja ennast kogukonnas väljendada.”

Logitech G uuendustena kasutatakse neis kolmes uues tootes mitmeid võtmetehnoloogiaid nagu LIGHTSYNC RGB, integreerimist Logitech G GHUB tarkvaraga kohandatud valgusefektide jaoks ning uutele mikrofonidele on lisatud ka BlueVOICE! tugi.

Nüüd saavad kasutajad oma Logitech G süsteemi laiendada ja ennast mängusisu loojana isikupärastatud värvide ja teemade abil paremini väljendada.

Yeti GX

Legendaarsel Yeti disainil põhinev Yeti GX on kvaliteetne leviedastuse stiilis mängumikrofon dünaamilise kapsli tehnoloogiaga, mis tagab parema helikvaliteedi ning esmakordselt kasutatakse Yeti GX mikrofonis Logitech G mänguhiirelt tuttavat klassikalist kerimisratast, mis võimaldab mikrofoni võimsust ühe käega reguleerida. Yeti GX mikrofonil on ka superkardioidne heli vastuvõtuskeem, mis tõstab hääle esile, summutades samal ajal ruumimüra, klahvide klõpsatused ja muud taustahelid.

Yeti GX mikrofoni nutikas helilukustus Smart Audio Lock fikseerib parima heliseadistuse ühe lihtsa kerimisratta vajutusega, tagades alati püsiva kvaliteediga heli ja automaatse võimsuse reguleerimise, et vältida ebaühtlust ja vähendada taustahäiringuid. Logitech G Blue VO!CE tehnoloogia võimaldab voogedastuse kasutajatel lisada oma heli ja valida erinevate filtrite vahel, et parandada mikrofoni peahelisignaali ja luua kohandatud heliefekte.

Yeti GX on USB pistikuga mikrofon, mis võimaldab lihtsat seadistust ja voogedastust. Yeti GX on lisaks ühilduv Blue Compass mikrofonivarrega ning peagi turule saabuva Compass haru uuendatud Logitech G versiooniga.

Yeti Orb

Yeti Orb on sale kaameravalmidusega USB mängumikrofon, mis tagab oma klassi parima helikvaliteedi ja kasutuslihtsuse.

Veel voogedastuse kogemusteta mängijate jaoks loodud Yeti Orb mikrofonil on kohandatud kondensaatorkapsel. Lisaks on seadmel RGB logo ja olekutuli koos kohandatavate valgustusefektidega, mida saab rakendada enne voogedastust või selle ajal.

Erinevalt teistest praegu turul olevatest mikrofonidest tulevad Yeti GX ja Yeti Orb toime maksimaalse helirõhuga ning on täielikult optimeeritud tänapäeva mängijate ja sisuloojate jaoks. Neil pingelistel hetkedel, kui hääl on valjem, nagu näiteks intensiivse tulevahetuse või lahingu ajal, vähendavad Yeti GX ja Yeti Orb moonutusi ning Blue VO!CE tehnoloogia filtrid võimaldavad kohandada häält, et luua lõbusaid efekte ja vähendada ebaühtlust. Kõik see on saadaval G HUB rakenduse kaudu.

Litra Beam LX

Kvaliteetse valgustuse tipptaset kehastav Litra Beam LX on kahepoolne RGB voogedastuse klahvivalgustus TrueSoft tehnoloogiaga, mis kujundab ja suunab valgust selliselt, et igaüks näeb alati hea välja.

Tänu LIGHTSYNC RGB tehnoloogiale võimaldavad Litra Beam LX’i 16 miljonit värvikombinatsiooni mängijatel oma värviteemasid isikupärastada, muutes stuudio roosaks valgustatud keskkonnaks, virtuaalseks valgusetenduseks või äratada oma sisuvoog ellu just selliste tunnetega, mis neis sel päeval valitsevad.

Logitech G TrueSoft tehnoloogia tagab kinosarnase värvitäpsuse ja täiustatud hajutuse, eemaldades kalgid varjud ning kasutades reguleeritavat heledust koos värvustemperatuuridega, mis varieeruvad soojast küünlavalgusest jaheda siniseni (2700K - 6500K) ja RGB seadeid. Toimides kindlalt kogu päeva kestva voogedastuse vältel, on Litra Beam LX tõestanud vastavust kõige rangematele UL katsenõuetele.

Lisaks annab Logitech G teada, et hakkab pakkuma täielikku tuge kõikidele LIGHTSYNC-valmidusega seadmetele, millel on Windows Dynamic Lighting, kui see kättesaadavaks muutub. Windows Dynamic Lighting on uus RGB valgustustööriist Windows 11 keskkonnas, mis võimaldab kasutajatel koordineerida efekte paljude erinevate tootjate RGB-valmidusega toodetel, mille hulka kuulub nüüd ka Logitech G.

See uus võimalus laiendab jLIGHTSYNC juhtimissüsteeme sellistele seadmetele nagu Litra Beam LX ning Logitech G hiired, klaviatuurid ja peakomplektid.

Hinnad ja saadavus

Yeti GX ja Yeti Orb on nüüd saadaval mustas värvitoonis ja Litra Beam LX grafiithallina LogitechG.com, Best Buy ja Amazon müügikeskkondades Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ning valitud turgudel kogu maailmas soovitusliku jaehinnaga vastavalt 159.99 eurot, 69.99 eurot ja 159.99 eurot.