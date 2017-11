Tehisintellekt kolis mobiili ja ei vaja enam superarvuteid

Tehisintellekt (AI) pole enam suletud superarvutisse - uued nutitelefonid toovad selle igaühe käeulatusse, sest mobiilide uusimad kiibistikud sisaldavad ka AI protsessorit. Data Corporationi (IDC) valge raamat kajastab lähemalt, kuidas muudab tehisintellekt meile tuntud nutitelefoni.

Tehisintellektiga seadmetega on mobiilsidetööstus astumas uude ajastusse, kus AI muudab inimeste ja mobiiltehnoloogia vahelise suhtlemise viisi.

„Mobiilne tehisintellekt toob pöörde nutitelefonide tulevikku. Varsti tekivad uued ja kaasaegsed kasutusviisid, uut liiki rakendused ja teenused. Tehisintellektipõhise kiibiga mobiilseadmed tunnevad kasutajat paremini ja pakuvad automaatselt isikustatud teenuseid ja kogemusi,“ ütles Huawei Kesk- ja Ida-Euroopa ja Põhjamaade piirkonna Consumer Business Groupi juht Wang Yanmin.

Nutitelefon tegutseb kasutaja heaks

Tehes näiteks pilti hiljuti kinno tulnud filmi plakatist, saaks tehisintellektiga telefon aru, mis on fotol, leiaks kinod, kus seda filmi näidatakse, ning pakuks välja sobiliku kinokülastuse aja kasutaja kalendris, broneeriks kinopileti, märgiks sündmuse kasutaja kalendrisse ning annaks märku, millal hakata kodust liikuma, et õigeks ajaks kinno jõuda. See on vaid üks näide tehisintellektiga mobiilseadmete võimalustest. Huawei toetatud IDC uus valge raamat „Mobiilne tehisintellekt ja nutiseadmete tulevik“ uuris lähemalt, kuidas muudab tehisintellekt mobiilsidetööstust ja praeguseid nutitelefone.

IDC Euroopa mobiilseadmeid käsitlevate uuringute juht Francisco Jeronimo selgitas valges raamatus, et 2016. aastal müüdi iga müüdud personaalarvuti kohta 5,6 nutitelefoni. “Nutitelefone ostetakse jätkuvalt rohkem kui mis tahes muid tarbeelektroonikaseadmeid ning IDC hinnangul on 2021. aastaks rohkem kui 60% maailma elanikkonnast nutitelefoni omanikud. Kuna nutitelefon on juba praegu kõige olulisem ja kõige laiemalt kasutatav tarbeelektroonikaseade, on see tehisintellekti jaoks sobivaim platvorm ning järgmise lahingu toimumise koht,“ lausus Jeronimo.

Intelligentsed ja mobiilsed masinad

IDC uuringust selgus, et nutitelefonist saab kogemusi pakkuv intelligentne masin, mis suudab kasutaja käitumist ette näha ja tema eest tegutseda. Selleks peavad tehisintellekti algoritmid kasutama tohutut hulka andmeid, et õppida ning mudelid välja õpetada. Vastupidiselt infotehnoloogiatööstuses juba rohkem kui kümnendi valdavaks olnud lähenemisviisile, mis seab esikohale pilveteenused, töötleb tehisintellektipõhine nutitelefon andmeid juba seadme sees.

Esimene tehisintellektipõhine nutitelefon on Kesk- ja Ida-Euroopas juba müügile tulnud – selleks on Huawei Mate 10 Pro, mis varustatud mobiilikiibiga Huawei Kirin 970 ehk mobiilse tehisintellekti platvormiga, kasutades kaheksatuumalise keskprotsessoriga (CPU) ja kaheteisttuumalise graafikaprotsessoriga (GPU) neurovõrkude tehnoloogiat (NPU). See muudab seadme märkimisväärselt tõhusamaks ning võimaldab täita tehisintellektipõhiseid ülesandeid.

„Väga nõudlike tehisintellekti algoritmide jaoks vajaliku jõudlusega kiibi loomine, võttes seejuures arvesse nutitelefoni suurusest, toitest ja elektritarbimisest tulenevaid piiranguid, on keerukas ülesanne. Huawei uurimis- ja arendusosakond töötas oma võimete piiril, et tuua see läbimurdeline toode turule,“ kirjeldas Yanmin loomisprotsessi.

Tehisintellekt seisab järgmise suure tehnoloogiapöörde lävel, mis muudab ühiskonna oluliselt paremaks. Tehisintellekti algoritme kasutatakse pea kõikides inimtegevustes – toote ostmisel, filmi vaatamisel, virtuaalsete abilistega nutitelefoni kaudu suhtlemisel, tarkvaraga kauplemisel, robootikas, isejuhtivates autodes ning haiguste diagnoosimisel ja tervishoius.