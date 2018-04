Sport viib televaatamise internetti

Internet on uus televisioon. Meediauuringute firma Datafix andmetel ulatus tasulise internetitelevisiooni vaatajate arv Euroopas eelmise aasta septembri lõpuks 7,4 miljonini, kasvades mullu kolmandas kvartalis tervelt 13%. Hüppelist kasvu vedasid spordiülekanded ja lasteprogramm. Lisatõuke televaatamise liikumisele internetti annab aprilli alguses voogedastusteenustelt kadunud geoblokeering.

Google Consumer Barometeri järgi vaatas eelmisel aastal 44% Eesti inimesi igapäevaselt videosisu internetist. Televisiooni jälgimisel on abivahendina domineeriv veel vana hea telepurk (91%), kuid järjest rohkem inimesi kasutab sama uuringu kohaselt järelvaatamist ja videolaenutust (34%), salvestusteenust (20%) ning voogedastust kas teleri (18%) või muude nutiseadmete vahendusel (17%). 62% eestimaalasi käib televaatamise ajal mõne nutiseadmega netis ning 38% tarbib tasulisi voogedastusteenuseid.

Datafixi andmed näitavad, et telepildi vaatamise suruvad internetti eeskätt spordiülekanded – Euroopas on keskmiselt veerand tasuliste voogedastusteenuste kasutajaid spordifännid, Saksamaal isegi 35%. Sama saab öelda ka Eesti ja teiste Balti riikide kohta. Kui eelmisel aastal vaadati Balti riikides kohalikku suurimat voogedastusteenust Viaplay üle 2 miljoni tunni, siis 580 000 tundi sellest moodustasidki spordiülekanded.

Spordi osakaal saab ainult kasvada, sest 1. aprillist jõustunud Euroopa Liidu määrus kaotas geoblokeeringud videosisult. Lisaks filmidele, sarjadele, lasteprogrammile ja dokumentaalidele saab Eesti televaataja vaadata Viaplay kaudu otsepildis ka Baltimaade juhtivat spordikanalit Viasat Sport Baltic kõikjal euroliidu ning Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil.

Kuigi kokkuvõttes on Baltimaades voogedastuse vaatamises liidrid eestlased, siis spordi jälgimises juhivad Viaplay statistika kohaselt 7-protsendise edumaaga leedukad ning ilmselt sel aastal teevad varasema kaotuse tasa ka lõunanaabrid lätlased. Nimelt lõi Viaplay kõigi aegade vaatamisrekordi jaanuarikuine profipoksiturniiri WBSS poolfinaal Riias, kus Läti oma mees Mairis Briedis püüdis endale rajada teed absoluutse maailmameistritiitli võitmiseks. Ehkki Briedis jäi toona ukrainlasele Oleksander Ussõkile alla, vaatas profimatši ülekannet internetist rohkem kui 90 000 inimest.

Spordiülekannete populaarsus on otseselt seotud sellega, kuidas kodukandi atleetidel ja tiimidel tippkonkurentsis käsi käib. Enne Briedise nauditavaid matše oli Lätis spordi vaatamine voogedastusest tagasihoidlikum näiteks seetõttu, et Läti esindusmeeskond Riia Dünamo on jäähoki profiliigas KHL praegu läänekonverentsis punase laterna rollis. Seevastu leedukad on naelutanud nutiekraanide taha nende parim korvpalliklubi Kaunase Žalgiris, kes lõpetas eelmise aasta Euroliigas neljandal positsioonil ning on praegu kuues.

Eestlaste spordivaatamine tegi äkilise jõnksu ülespoole tänu jalgpallile ning detailsemalt Inglismaa jalgpalli kõrgliigale Premier League, kui Ragnar Klavan liitus tippklubiga Liverpool. Sel aastal tiksub eestlaste voogedastusvaatamise kontole ilmselt tublisti lisa tänu autoralli MM-ile (WRC), kus Ott Tänak mehetegusid teeb. Saab näha, kas rebime spordiülekannete vaatamises spordihooaja lõpuks leedulastest ette või mitte.

KARIN LAURIMA

Viaplay Eesti meediasuhete juht