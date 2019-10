Huawei tänased uued tooted: Watch GT2 nutikell, noortetelefon Nova 5T, uues kuues P30 Pro ja nööpkõrvaklapid

Huawei esitles täna Tallinnas oma uusi tooteid ja nende seas polnud septembris Münchenis maailmale näidatud Mate 30 Pro telefoni, sest seda (veel) ei tule siia. Esitleti uue põlvkonna nutikella Watch GT 2, mis on järg Watch GT-le, kaht nutitelefoni, mis sisuliselt olid seniste mudelite kohendused ja juhtmevabasid nööpkõrvaklappe, mis laevad end vastavast kapslist.

Huawei Mate 30 Pro polnud esitletavate seas ühel lihtsal põhjusel: seda pole veel plaanitud Euroopa turule tuua. Põhjuseks ilmselt see, et USA kaubandussanktsioonide tõttu ei tohi uuele telefonile panna Google´i teenuseid ehk selliseid üldkasutatavaid äppe nagu Google Play, Youtube, Google Maps jne. Ilma nendeta on eurooplasel nutitelefoni kasutamine üsna piiratud. Kas ja millal embargo tühistatakse, pole teada.

Küll aga olid Huaweil olemas kaks telefoni, mida saab siin veel edukalt edasi müüa, sest P30 Pro on mudel, mis tuli välja enne USA embargo kehtestamist ja kõik enne seda välja tulnud telefonid omavad õigust Google´i teenuseid kasutada. Samas on tegemist Huawei nii-öelda uuendatud mudeliga, millele pakutakse üht lisavalikut - uut värvi korpust lisaks kevadel esitletutele.

"Müstiline sinine"

Huawei kevadine tippmudel P30 Pro, mis sai välja tulles kohe maailma parima mobiilikaamera tiitli, sai uuendatud värvivaliku ning peagi on Huawei EMUI10 operatsioonisüsteemi ja Leica kaamerasüsteemiga varustatud lipulaev saadaval ka värvitoonis „Müstiline sinine“.

Muu on jäänud samaks ja seega sisu poolest uuendust ei ole, ka mudelinimi on täpselt sama.

Nova 5T - ka juba nähtud?

Nova 5T nutitelefon on meile samuti tuttav - sisuliselt on tegemist Huawei sõsarbrändi tipptelefoni Honor 20-ga, mis tuli samuti välja USA embargo jõustumise eel. Kuna Euroopas jõuab see müügile kõigi Google´i teenustega, siis ilmselt on litsentsid selles telefonis Google´i teenuste kasutamiseks saadud samal ajal Honor 20-ga.

Tagaküljel on võimas 48 MP põhikaamera, 16 MP lainurk-kaamera ning 2 MP makrokaamera, lisaks ka 2 MP bokeh-efekti pakkuv sügavussensor. Selfie´de jaoks leiab eest küljelt 32 MP ekraanikaamera. Sihtgrupp on moeteadlik sotsiaalmeedia kasutaja ja/või sisulooja.

Nova 5T on ka hea mänguritelefon ning lisaks kasutab kiirlaadimist. Telefoni hinnaks kujuneb ca 449 eurot.

Uus nutikell - samuti veidi tuttav, kestab endiselt paar nädalat

Uus Huawei soodsa hinnaga nutikell Watch GT 2 pakub eelkäijaga võrreldes laiemat valikut spordirežiime, lisaks otse kellast Bluetooth-kõnesid ning muusika kuulamise võimalust. Nüüd on ka valikus eraldi robustsem ja suurem ning väiksem ja elegantsem mudel - kes soovib soopõhiselt liigitada, siis mudelid nii meestele kui naistele, vastavalt 249- ja 229-eurose hinnaga.

Aku kestab endiselt kuni 2 nädalat. AMOLED HD-ga puutetundliku ekraaniga kellad tulevad müügile oktoobri lõpus ehk nüüd kohe.

Summutusega FreeBudsid

Huawei uued juhtmevabad FreeBuds 3 kõrvaklapid summutavad ka taustamüra. Kirin A1 kiip tagab kõrvaklappidele pika aku kestvuse - ühe laadimiskorraga saab kuulata järjest 4 tundi muusikat. Laadimisdokk annab juurde 20 tundi kuulamisaega.

FreeBuds 3 jõuab poelettidele 179-eurose hinnaga.

Seotud lood:

FOTOD: ANDRES RAUDJALG