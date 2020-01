Neid telefone osteti Elisast möödunud aastal kõige rohkem

Just avaldas Telia oma möödunud aasta kõige populaarsemad telefonimudelid, nüüd Elisa. Väga suuri erinevusi pole, kuid tipus on siiski teine mudel ja mujal TOP-is ka järjestus veidi erineb.

Lisaks avaldas Elisa ka tahvlite ja sülearvutite mulluse müügiedetabeli.

2019. aastal levis nutiturul mitmeid uusi trende ja osteti rohkem nutitelefone kui kunagi varem. Kõige rohkem osteti Elisast muidugi Samsungi mudeleid, millest populaarseim oli Samsung Galaxy A20e.

Jalustrabavaid edasiminekuid möödunud aastal küll polnud, kuid paljud suurtootjad tulid sellegipoolest välja väga heade ning kvaliteetsete telefonidega.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann sõnab, et kuigi tõeliselt meeldejäävad üllatused telefonide innovatsioonis puudusid, osteti neid oluliselt rohkem kui 2018. aastal. "2019. aasta on märkimisväärne selle poolest, et mitmed tippmudelites leiduvad omadused leidsid tee odavamatesse, keskklassi telefonidesse. Suured ja kõrge resolutsiooniga ekraanid, sõrmejäljelugejad ja head kaamerad on tänaseks praktiliselt iga eestlase taskus.," ütles Ploomann.

2019. aastal osteti Elisast nutitelefone 12 protsendi võrra rohkem, kuid samas vähenes kõnetelefonide müük ja seda 6 protsendi võrra. Keskmise nutitelefoni hind tõusis 13 euro võrra, ületades napilt 400 euro piiri.

Kõige enim osteti 2019. aastal Elisast Samsungi nutitelefone. Seejärel Huawei, Apple, Nokia ja Xiaomi seadmeid. Möödunud aastaga võrreldes on brändieelistused jäänud suuresti samaks, kuid esiviisikusse on tõusnud Xiaomi. Varem populaarne Sony on langenud tahapoole.

Mobiiltelefonimudelitest oli mullu menukaim Samsungi odavtelefon Galaxy A20e, mille suurimateks müügiargumentideks on suur ekraan ja sõrmejäljelugeja. Enim ostetud nutitelefonide TOP 20 nimekirja mahub koguni 10 erinevat Samsungi telefoni. Teiste seas olid populaarsed Huawei P20 Lite, P30 Lite, Apple iPhone XR 64GB, Huawei P30 Pro ja isegi üks kõnetelefon myPhone Halo 2. Tabeli põhjal järeldub, et kõige enam osteti siiski taskukohasema hinnaga Androidiga nutitelefone.

Kõige populaarsemad kuud uue seadme soetamiseks olid november ja detsember, sest mõistagi on siis aasta parimad telefonid saadaval parimate hindadega.

Sülearvutite müük oli Elisas samuti tõusutrendis, kasvades 71 protsendi võrra. Tahvelarvutite müük jäi aga suuresti samaks võrreldes 2018. aastaga, tõustes ainult ühe protsendi.

Kõige enim müüdi süle- ja tahvelarvutitest Huawei MediaPad T5 10 16GB tahvelarvutit. Populaarne oli ka Samsung Galaxy Tab A 10.1 tahvelarvuti ja Lenovo IdeaPadi seeria sülearvutid.

2019. aasta enim müüdud nutitelefonid

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy J4+ (2018) Samsung Galaxy A50 Huawei P20 Lite Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy A10 myPhone Halo 2 Samsung Galaxy A7 Samsung Galaxy S10 8GB RAM+128GB Apple iPhone XR 64GB Apple iPhone 7 Huawei P30 Huawei P20 Pro Samsung Galaxy S10+ 8+128GB Apple iPhone 8 64GB Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy S10e 6+128GB Huawei P30 Pro 128GB

2019. aasta populaarseimad telefonitootjad

Samsung Huawei Apple Nokia Xiaomi

2019. aastal enim müüdud tahvel- ja sülearvutid