Suurbritanniasse laienenud Eesti idufirma Fractory plaanib neljakordset kasvu

Eelmisel kevadel oma esimese väliskontori Suurbritannias avanud Eesti tootmisettevõte Fractory plaanib suve alguseks müügiinimeste arvu neljakordistada, et teha mitmekordne kasvuhüpe. Uue turu iseärasustega tutvumise järel ollakse valiku õigsuses kindlad.

"Alguses oli ikka keeruline. Ootasime kultuurilisi erinevusi, aga ei teadnud täpselt, milles need seisnevad. Sellisest teadmatusest tulenevalt on raske näiteks müügiinimesi valida, kuna puudub arusaam, mida klient otsib. On see siis pigem kiire ja korrektne suhtlus, inseneriteadmistega toetamine või miskit kolmandat. Samamoodi nõuab meeskond teistsugust juhtimisstiili,” rääkis Fractory juht Martin Vares kohanemisraskustest.

Kuigi Varese sõnul pole õppimisprotsess veel kaugeltki läbi, on järsem õpikõver siiski seljatatud. Eelmise aasta jooksul jõuti Suurbritannias kuueliikmelise tiimini. Selle aasta alguseks on plaanitud aga veel kiirem kasv.

"Klientide leidmisega meil raskusi pole olnud. Huvi teenuse vastu on suur ning insenerid hea meelega proovivad meie veebipõhist tootmisplatvormi. Küsimus oli aga selles, et need samad inimesed hea teenuse ja tugistruktuuridega ikka uuesti tagasi tuua, ütles Vares. "Nüüd on see osa paigas ning hakkame julgelt kasvama. Plaan on suve alguseks müügiinimeste arvu 4 korda suurendada."

Samas on ka pakutava teenuse arengukava paigas. Esmalt tahetakse metall-lehe töötlus täies mahus automatiseerida, mis vajab pulbervärvimise ning keermestamise jaoks kohese hinnastuse lahendust. Seejärel näeb projekt ette esimesi katsetusi CNC pingil töötlemiseks.

"Meie platvorm on sobilik nii hobiinseneridele kui tööstusele. Tööstuslikud projektid hõlmavad aga kõiksuguseid erinevaid tootmismeetodeid. CNC lisamine teenuste hulka võimaldab paljude jaoks kõik vajalikud metalldetailid ühest kohast saada. Pealegi on CNC hinnastamine tavameetoditega eriti ajakulukas. Selle automatiseerimine annaks meile kui allhanketeenusele väga suure eelise konkurentide ees," põhjendas Fractory tegevjuht järgmisi samme.

Suve alguseni on Fractory fookuseks kiire kasv Suurbritannias. Seejärel plaanitakse välisturgude avamise kogemus juba uutes riikides maksma panna.

Vaata ka: