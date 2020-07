Need on parimad pakkumused, mis sinu jaoks praegu välja otsisime

(Sisuturundus)

Ilmad on varsti võib-olla jälle soojad, nii et vajad jahutust. Ka uue telefoni ostmiseks on praegu vägagi soodne aeg. Siin on nii hea hinnaga pakkumised kui ka uued tooted, millest võib-olla paljud midagi ei teadnudki, kuid mis võivad nüüd ära kuluda.

Konditsioneeri abiline - ventilaator

Xiaomi Mija Smartmi (73 eurot) tuleb kohale Poolast paari nädalaga. Selle aasta kuumim suvi pidigi tulema juuli lõpus ja augusti alguses. Varakult tellitud nutikas ventilaator aitab koos konditsioneeriga kiiremini õhku jahutada ning on kahe erineva kõrgusega reguleeritava jalaga paigutatav nii põrandale kui lauale. Nutikaks teeb ventilaatori see, et juhtida saab lisaks nuppudele ka puldist ja määrata nurka, kus õhku puhutakse.

Acute Angle AA - B4 Mini PC



Kui sul on vaja lauaarvutit, kuid ei taha suurt kasti laua alla suruda, siis Acute Angle AA (146,7 eurot) on mõnusalt väike ja stiilne masin, mis mahub ära ka väiksemale kirjutuslauale. See on koguni nii kompaktne, et võiksid ka kodu ja töö vahel vedada.

Arvuti on kolmnurkne ja kõigi hädavajalike ühenduspesadega, 8 GB operatiivmälu ja 64 GB EMMC + 128 GB SSD välkmäluga. Tegemist võiks olla näiteks pere ühise multimeediamasinaga, millest veebis surfata, pilte ja ühiseid faile hoida ning kontoritööd teha. Ühendustest on olemas HDMI, LAN pesa (RJ45) USB 3.0 ja 3,5 mm kõrvaklapipesa.

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi uus telefon Redmi 9A (89 eurot) on paraja hinnaga võimas nutitelefon näiteks sügisel kooliteed alustavale õpilasele, kuid sobib muidugi ka kõigile teistele kasutajatele. Sellel on suur 6,53-tolline ekraan, 5000 mAh aku (see on suurem, kui enamusel teistel telefonidel), 13 MP tehisintellekti toega tagakaamera, 5 MP selfie kaamera ning näotuvastusaega lahtilukustamine.

Xiaomi Mijia Inflator

Xiaomi jalgrattapump (33,7 eurot) aitab sul mugavalt rattaga kulgeda, ilma et peaks kotti suruma mõnda pikka mehaanilist rattapumpa. Kui rehv tühi, ei pea ka end higiseks rabelema, akuga pump aitab igas olukorras ja näitab ka rehvirõhku.

Täis akuga saad pumbata kuni 8 rattarehvi, üheks pumpamiseks kulub kolm minutit. Ka autorehvid saab täis, ühe akutäiega keskmiselt ühe jooksu ja ühe rehvi pumpamisele kulub 6 minutit.

Kuna pump on varustatud ka LED-lambiga, saad seda kasutada pimeduses.

Xiaomi Airdots Pro 2 kõrvaklapid

Xiaomi Airdots kõrvaklapid (42,3 eurot) on mugavad ja kerged laadimiskapsliga kõrvaklapid, mis keskmistest sedasorti klappidest tase kõrgemal. Pro-klapid kestavad 4 tundi ühe laadimisega, laadimiskapsel lisab veel 14 tundi muusikat. Puutetundliku pinnaga saab klappide tööd juhtida. Hi-res audio ja LHDC tugi aitavad juhtmevabalt edastada kõrge kvaliteediga heli, elektrooniline mürasummutus eemaldab taustahääled ning sisseehitatud mikrofonidega saab ka kõnedele kvaliteetselt vastata.

Xiaomi WiFi 6 ruuter

Xiaomi aitab valmis olla 5G tulekuks ja pakub uue põlvkonna WiFi 6 ruuterit juba praegu. Xiaomi AX1800 (51,75 eurot) on kiire WiFi ruuter, mis töötab nii 2,4 kui 5 GHz sagedusalas, 1 WAn ja kolme LAN pordiga.